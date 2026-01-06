Сахалинцы открыли Декаду спорта катанием на коньках

В Южно-Сахалинске 5 января стартовала традиционная Декада спорта и здоровья. Первый день новогодних физкультурных мероприятий прошёл на льду стадиона «Космос» в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.

Более 100 жителей и гостей островной столицы приняли участие в массовых катаниях на коньках. Попробовать свои силы на льду смогли все желающие — независимо от возраста и уровня подготовки. Для комфорта гостей работал бесплатный пункт проката коньков.

— Мы активно начали год: 1 января был забег обещаний в парке, где около 180 человек писали свои пожелания на 2026 год. А с 5 января стартовала декада спорта, которую я не мог пропустить, — рассказал Сергей Кривич. Спортсмен также добавил, что для него зима — особенное время года, поскольку он занимается беговыми лыжами и регулярно посещает подобные события.

Праздничную атмосферу на льду создавали ведущий, диджей и аниматоры. Всем, кто присоединился к эстафетам и конкурсам, вручили первую часть брелока-паззла. Памятный сувенир можно собрать полностью, посетив все четыре этапа Декады.

6 января в городском парке состоялось второе испытание — «Новогодний забег», сообщила пресс-служба минспорта области.

7 января пройдут Весёлые старты для всей семьи.

С 11.00 до 13.00 на площадке у кафе «Mama coffee» в городском парке имени Ю. А. Гагарина участников ждут спортивные эстафеты, активные игры и задания для всей семьи. Программа рассчитана на людей разного возраста и не требует специальной физической подготовки.

Состязания пройдут в сопровождении аниматоров, ведущих и диджеев. Участники смогут не только активно провести праздничный день, но и получить третью часть памятного брелока-паззла. Всего их четыре.

Сахалинцы и гости региона получают по одному паззлу за участие в каждом испытании Декады — массовом катании на коньках (5 января), Новогоднем забеге (6 января), Весёлых стартах (7 января) и Рождественском забеге (8 января).