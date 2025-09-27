Сахалинцы отличились на Открытом Кубке Дальнего Востока по кёрлингу «Sakhalin Cup 2025»

Трёхдневные соревнования по кёрлингу — Открытый Кубок Дальнего Востока «Sakhalin Cup 2025» — состоялись в Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Турнир вошёл в серию всероссийских любительских стартов и впервые был организован на Сахалине в таком формате.

Участие в состязаниях приняли 18 сильнейших коллективов из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Приморского и Хабаровского краёв и Сахалинской области. После предварительного этапа команды были распределены по рейтингу в три дивизиона, в каждом из которых развернулась борьба за медали.

В группе «Крабы» победителем стал столичный коллектив «У Палыча». Серебряным призёром оказались сахалинцы из дружины «Восток 65», а замкнули тройку лидеров представители Красноярского края — «Пламя 85».

В дивизионе «Икра» «золото» завоевала другая островная команда — «Остров». Второе место заняла «Кнопка» из Красноярского края, третье — также красноярский клуб «Аванте».

В группе «Морской гребешок» лучшими стали москвичи — «7 Вершин». Следом за ними расположился приморский коллектив «АП», а бронза досталась сахалинскому «Коммунальному льду».

Победа в турнире позволяет кёрлингистам зарабатывать рейтинговые баллы для участия в финальной части всероссийской серии, которая пройдёт в конце года в Сочи. По словам организаторов, успешное проведение «Sakhalin Cup 2025» открывает новые перспективы для развития этого вида спорта на Сахалине, отмечает пресс-служба минспорта островной области.