Сахалинцы отличились на Спартакиаде по лёгкой атлетике Специальной Олимпиады России

Сахалинские спортсмены завоевали серебряную награду в эстафете Спартакиады по лёгкой атлетике Специальной Олимпиады России и две бронзовые в личном зачете. В состязаниях, прошедших в Тольятти, участвовали более 250 атлетов из 17 регионов страны.

Островной регион представляли шесть человек, которые показали высокие результаты в первом дивизионе, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

В эстафете 4×200 метров квартет в составе Карины Воробьёвой, Виолетты Тойчиевой, Сергея Тишкина и Артура Шитикова удостоился серебряных наград.

Артур Шитиков на дистанции 200 м занял третье место, а Карина Воробьева показала третий результат в прыжке в длину с разбега.

В ТОП-5 в различных дисциплинах в условиях очень серьезной конкуренции смогли пробиться Сергей Тишкин, Егор Стрикун, Матвей Кормчев.

– Соревнования стали по-настоящему большим праздником для всех участников! Эти дни были наполнены не только борьбой за победу, но и невероятным духом единства, взаимопомощи и радости от каждого свершения. Каждый участник получил памятные подарки и сувениры, – подвели итог представители островной команды.

Сахалинские мас-рестлеры завоевали три медали Всероссийских игр боевых искусств

В Анапе прошли XVII Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. Это ежегодное спортивное событие является одним из самых массовых детско-юношеских спортивных форумов в нашей стране.

Соревнования проводятся по 22-м видам боевых искусств. В этом году они привлекли свыше 5000 спортсменов из более чем семидесяти регионов страны, а также Абхазии, Беларуси и ряда других стран.

Успешно выступили на этих состязаниях островные мас-рестлеры. Они завоевали три медали.

– Кирилл Кимура победил в весе до 60 кг. Ловкий, техничный, он не оставил шансов своему сопернику. В категории 80+ не было равных Артему Наталину. Мощный, уверенный в себе, он заслуженно завоевал золотую медаль. А Богдан Храпов стал бронзовым призером в весовой категории до 80 кг, проявив настоящий характер и упорство, – прокомментировал тренер островной сборной Евгений Борозна.

В Южно-Сахалинске закрыли детский сезон гонок с препятствиями «Pride Race»

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» принял осеннюю детскую гонку с препятствиями «Pride Race». В ней приняли участие около 400 островитян в возрасте от 3 до 15 лет.

Самые юные спортсмены выступали вместе с родителями. Им предстояло преодолеть полосу препятствий протяженностью 500 метров с различными испытаниями.

Детям в возрасте от 6 до 15 лет предстояло пройти 15 препятствий на дистанциях от 1000 до 1500 метров. Их ждали различные рукоходы, переноски тяжестей, барьеры, сетки и многое другое.

На дистанции 1000 метров в возрастной категории «2017-2019 г.р.» первое место заняли Степан Дьяков и Анастасия Овчинникова. Вторым стал Александр Ким. Тройку лидеров замкнул Артём Фролов. Все участники из Южно-Сахалинска.

Победителями на дистанции 1500 метров в возрастной категории «2014-2016 г.р.» стали Михаил Рожков-Тимин (Южно-Сахалинск) и Полина Дубикова (Корсаков). Вторые места заняли Владислав Ким (Южно-Сахалинск) и Дарина Коростылева (Анива). На третьих позициях расположились Михаил Беспалов (Южно-Сахалинск) и Алиса Бородина (Южно-Сахалинск).

Лидерами на дистанции 1500 метров в возрастной категории «2011-2013 г.р.» стал Иван Семёнов (Красногорск) и Валерия Овчинникова (Южно-Сахалинск). Вторыми стали Егор Семёнов (Красногорск) и Милана Афонина (Корсаков). На третью ступень пьедестала поднялись Роман Ким (Южно-Сахалинск) и София Унтевская (Южно-Сахалинск).

Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор

Сахалинец Николай Войтехович вместе с командами из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, Пакистана, Афганистана, Ирана и Кубы установили рекорд страны по гребле-индор под флагом национального бренда «Сделано в России». Мероприятие прошло на Международной владивостокской регате на полях Восточного экономического форума по инициативе Федерации гребного спорта России. Участники четырехчасового заезда преодолели дистанцию в 50 километров в категории «большие команды микс».

«Сделано в России» — государственная программа продвижения экспортеров под единым национальным брендом. Программа является единой площадкой для продвижения отечественной продукции, а также ценностей России и применения инструментов «мягкой силы» для создания позитивного имиджа страны за рубежом и направлена на достижение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Заплыв «Сахалинская эстафета Победы»

Около 20 островитян совершили заплыв «Сахалинская эстафета Победы», приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. Они преодолели более 18 км от села Первая Падь до Анивского пляжа.

– Мероприятие проводится уже пятый раз, и каждый год я принимаю в нем участие. Сегодняшний заплыв прошел на все сто! Водичка была легкой! Главное, что все прошло без происшествий, – отметила участница эстафеты Елена Бурикова.

На финише спортсменов встречали с медалями и угощали вкусной ухой.