Сахалинцы отлично показали себя на  различных всероссийских и зональных соревнованиях 

Марина Черноусова – королева вертикальной гонки

Островная спортсменка Марина Черноусова завоевала серебряную медаль чемпионата России по ски-альпинизму. Состязания принимал поселок Терскол в Кабардино-Балкарии.

Марина Черноусова отличилась в вертикальной гонке. Она опередила 15 участниц и выполнила норматив мастера спорта, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

ТОП-5 замкнула еще одна представительница Сахалинской области – Мария Анферова, ей покорился норматив кандидата в мастера спорта.

Протяженность вертикальной гонки составила 2500 метров, а набор высоты – 650 м. Спортсменки стартовали на высоте 2350 м, а финишировали на рубеже 3000 м.

Марина Черноусова преодолела дистанцию за 29 минут 03 секунды, а Мария Анферова – за 30 минут и 50 секунд.

По словам специалистов, ски-альпинизм – это набирающий популярность вид спорта, впервые включенный в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Прыгали на лыжах с трамплина в мороз и ветер

Четыре медали взяли островитяне на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина. Юниоры 15 — 19 лет выступали в Нижнем Тагиле.

Лучше всего сахалинцы проявили себя в миксте, где Алина Пак, Дмитрий Серегин, Полина Пак и Никита Беленок стали серебряными призерами.

В командных соревнованиях девушек островитянкам покорилась бронзовая ступень пьедестала почета. На нее поднялись Анастасия Калинина, Кира Фендрикова, Алина Пак и Полина Пак.

В личном зачете бронза в активе Полины Пак и Никиты Беленка, который выполнил норматив мастера спорта РФ.

Шестое место в соревнованиях девушек заняла Алина Пак (она выполнила норматив кандидата в мастера спорта), а в юношеском первенстве шестым был Дмитрий Серёгин.

Первенство проходило в сложных погодных условиях. Из-за сильных морозов старты неоднократно переносились. Несмотря на это, сахалинцы продемонстрировали высокий уровень подготовки и хорошие результаты.

Островные каратисты произвели фурор на «Кубке Прииртышья»

Сборная Сахалинской области по каратэ завоевала 16 наград всероссийских соревнований в Омске. В командном медальном зачете островитяне заняли четвертое место среди регионов страны.

Обладателями наград высшей пробы стали Кирилл Грэмадэ, Арина Авакян Тимофей Парамонов, Максим Рыбкин.

Серебряные призеры: Вячеслав Хан, Василиса Акимова, Максим Мышев, Эльярбек Мырзаев, Вячеслав Болмусов, Руслана Акимова.

На третьем месте Сафина Сулейманова, Руслана Акимова, Артур Купча, Константин Коковуров, Заур Керимов, Артем Воротынов.

В ТОП-5 также пробились Екатерина Кин и Тимофей Масюков.

В «Кубке Прииртышья» принимали участие более 1600 спортсменов из 33 регионов России.

Взлеты, скольжения и вращения на горе Парковой

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сноуборду состоялись в Южно-Сахалинске. Одной из дисциплин соревнований стал биг эйр.

За медали боролись более 30 спортсменов, представлявших Хабаровский, Приморский, Камчатский края, Магаданскую и Сахалинскую области. Старты проходили на горе Парковой (Городуха).

Старты в биг эйре подразумевают прыжок с выполнением какого-либо элемента – трюка. Длина «стола» – от точки отрыва на трамплине до начала приземления составляет 4 метра. Длина полёта – до 7 метров. Спортсмены выполняли вращения от 180 до 720 градусов на одном трамплине. У каждого участника было три попытки.

Среди юниоров 2008 — 2012 годов рождения победу одержал Всеволод Матвеев. Второе место у Григория Марьяненко. Третьим стал Георгий Брянский. Все трое – магаданцы.

Среди юношей 2012 — 2015 г.р. лидером стал сахалинец Дмитрий Ковалёв. Второй результат у Фёдора Пантюшкина из Южно-Сахалинска. Тройку лидеров замкнул Милан Коваль из Магадана.

Екатерина Матвеева из Магадана взяла золото среди юниорок 2008 — 2012 годов рождения.

— Трасса просто супер, очень хорошо подготовлена, — поделилась эмоциями 13-летняя Екатерина Матвеева. – Вообще, моя любимая дисциплина – слоупстайл. Нравится, что не только трамплины, но и джиббинг, трубы, перила.

Серебряная медаль у Марии Пироговой. Бронзовая награда досталась Веронике Осташко. Обе спортсменки представляют Сахалинскую область.

* * *

Соревнования по сноуборду в дисциплине «слоупстайл» завершили программу акробатических дисциплин чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по сноуборду в Южно-Сахалинске. Старты прошли на склонах горы Парковая.

— Сегодняшние соревнования являются отборочными на спартакиаду учащихся, которая пройдёт в Красноярске в марте. Первые восемь финалистов автоматически получают путёвку в финал. Также хочется отметить, что благодаря системе искусственного оснежения проводить тренировки и старты высокого уровня на Сахалине теперь можно значительно раньше — уже с середины января, — пояснил главный судья соревнований, тренер Павел Власенко.

Спортсмены преодолевали трассу, включавшую две прыжковые секции с трамплинами и джибовую секцию для скольжения.

В первенстве ДФО среди юниоров 2008 — 2012 годов рождения золотую медаль завоевал Всеволод Матвеев (Магаданская область)

Второе место занял Сергей Ковалёв (Сахалинская область), третье — Георгий Брянский (Магаданская область). Среди юношей 2013 — 2015 г.р. победу одержал островитянин Дмитрий Ковалёв.

В соревнованиях девушек 2013 — 2015 г.р. лучший результат показала Таисия Удалова (Магаданская область). Среди юниорок 2008 — 2012 г.р. лидером стала её землячка Владислава Головина.

В чемпионате ДФО среди мужчин победу праздновал Всеволод Матвеев. У женщин на первую ступень пьедестала взошла Владислава Головина.

Молодцы, Михаэль, Богдан и Макар!

Две серебряные и две бронзовые медали привезли Микаэль Мин, Богдан Богданов и Макар Островский с открытого регионального турнира по киокушин памяти Александра Командирова. Соревнования собрали в Благовещенске свыше 250 участников из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей.

Турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР по боксу, профессора и заместителя начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища министерства обороны Александра Командирова прошёл в 32-й раз. В программу вошли поединки кумитэ, состязания по ката, а также два профессиональных боя.

Сахалинцы успешно выступили на соревнованиях. В кумитэ серебро завоевали Микаэль Мин (12 — 13 лет, свыше 65 кг) и Богдан Богданов (11 лет, до 30 кг). Бронзовым призёром в этой же дисциплине стал Макар Островский (11 лет, до 47 кг). Ещё одну бронзу в соревнованиях по ката в своей возрастной категории получил Богдан Богданов.

49 медалей сахалинцев

В первый соревновательный день чемпионата и первенства ДФО по лёгкой атлетике в помещении островитяне 16 раз поднимались на подиум. В их активе пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Мастер спорта Алиса Платонова промчалась 400 метров за 56,46 с, в очередной раз выиграв чемпионат ДФО.

На этой же дистанции у мужчин Евгений Сергеев взял серебро (50,54 с), а Илья Платика – бронзу (51,19). Татьяна Конюхова победила в беге на 2000 м с/п (9.27,95). Анна Струкова и Виктория Волошина стали серебряным и бронзовым призером на 60 м (8,28 с и 8,41 с).

В юниорском первенстве (U23) Алена Ковалева заняла первое место в пятиборье. Родион Ян показал второй результат в прыжках в длину (6,13 м). В беге на 400 м у сахалинцев серебро (Кирилл Кожухов – 51,47 с) и бронза (Максим Насонов – 51,70 с).

В U16 у Татьяны Чугуновой золото в пятиборье, а у Ксении Козловой – серебро в этом же виде программы. Максим Аббесов прыгнул в длину на 5,52 м, что принесло ему серебро. В беге на 2000 м с/б наши легкоатлеты взяли все награды: Артем Лайков финишировал первым, Даниэль Тафа – вторым, Дмитрий Яковлев – третьим.

Впервые в истории легкоатлетического манежа здесь можно было увидеть прыжки в длину за 7 метров у мужчин, за 6 метров у женщин и в высоту выше двух метров (мужчины).

Во второй соревновательный день сахалинские легкоатлеты заслужили 33 награды.

У них 10 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В чемпионате ДФО в беге на 60 м с/б Святослав Сайко финишировал первым, а Никита Кудян – вторым. На этой же дистанции у женщин победила Анна Струкова, Таисия Демьянова – второй призер.

В толкании ядра отличились Дмитрий Зимин (золото) и Ростислав Нестеренко (серебро).

В беге на 800 м Никита Герасимов показал второй результат, а Вячеслав Евменов – третий. Елизавета Дю – серебряный призер на 200 м.

В эстафете 4 по 400 м мужская и женская сборные команды островного региона сорвали победные аплодисменты. А в мужской эстафете серебро в активе нашей второй команды.

В юниорском первенстве (U23) Валерия И дальше всех толкнула ядро. Серебряные призеры: Алена Ковалева – в беге на 60 м с/б, Константин Генне – в тройном прыжке, Семен Тихонов — в толкании ядра. Кирилл Кожухов взял бронзу в беге на 200 м.

В эстафете 4 по 400 метров у сахалинцев золото и бронза (юниоры), серебро (юниорки).

В юношеском первенстве (U16) сахалинцы взяли все медали в тройном прыжке: Алексей Михайличенко (золото), Максим Аббесов (серебро), Илья Коновалов (бронза).

В беге на 60м с/б Роман Рехмонен – второй призер, а Даниил Ахвердиев – третий. Еще одну награду (серебряную) Ахвердиев завоевал в толкании ядра, где он уступил только своему земляку Александру Железникову (золото).

Ксения Моргунова толкнула ядро к серебряной отметке, а Диана Сушенкова – к бронзовой.

Вероника Груздо пробежала 800 метров с «бронзовым» временем. В беге на 2000м с/б победил Дмитрий Данилёнок. Следом за ним финишировал Рустам Султонов.

В эстафете 4 по 400 м у юношей серебро и бронза.

В общем зачете чемпионата сахалинцы заняли пятое место, в юниорском – третье, в юношеском – четвертое.

Участниками масштабным стартов помимо островитян были легкоатлеты из Еврейской автономной и Амурской областей, Забайкалья, Приморья, Хабаровского края, Республик Бурятия и Саха (Якутия).

Сахалинцы – вторые в командном зачете

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай прошли в Петропавловске-Камчатском и собрали более 400 спортсменов из 10 регионов.

Островная сборная заняла второе место в командном зачёте. Всего сахалинцы 18 раз поднялись на верхнюю ступень пьедестала, столько же раз стали вторыми и 13 раз получали бронзовые медали. Итого 49 медалей.

Также трое спортсменов были отмечены специальными номинациями турнира. Таисия Такиева – «За волю к победе», Никита Шимко и Кирилл Хе – «Лучшая техника».

— Команда показала высокий уровень подготовки и отличные спортивные результаты. В условиях жёсткой конкуренции и плотных турнирных сеток ребята продемонстрировали бойцовский характер, дисциплину и техническую зрелость. Многие поединки проходили с минимальным преимуществом, где решающими становились выдержка, тактическая грамотность и умение бороться до конца, — отметил президент сахали