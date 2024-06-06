Сахалинцы отметили 225-летний юбилей великого Александра Пушкина

В Южно-Сахалинске бережно сохраняется четвертьвековая традиция: в день рождения классика российской поэзии Александра Пушкина, которое приходится на 6 июня, в сквере, носящем имя поэта, устраивается торжество. Звучат стихи классика и посвящения ему.

А ещё, как правило, в этот день стоит солнечная погода, зеленеет свежая листва на деревьях, и у всех участников торжества на лицах улыбки, будто солнечные зайчики. Так было и на этот раз…

– Мы приходим к памятнику Пушкину уже в 25 раз, – говорит поэт, ответственный секретарь региональной писательской организации Николай Тарасов. – Начало было положено в 1999 году, когда вышел указ Президента РФ о праздновании пушкинского дня 6 июня. Каждый раз у нас в программе что-то новое. У свободного микрофона каждый может почитать стихи, поделиться своими мыслями по поводу.

Особенность этого года: у нас в гостях народный поэт Якутии Наталья Харлампьева и представитель ассоциации писательских союзов и книгоиздателей России Мария Базалеева, они тоже в числе участников.

Отрадно, что в нашей островной области не переводятся любители поэзии. Есть и юные дарования. Замечательно выступил школьник Сергей из областного центра со своим стихотворением. После летних каникул мы его обязательно пригласим на занятия нашего литературного объединения «Лира» при областной универсальной научной библиотеке. На занятиях мы обсуждаем рукописи островных авторов, беседуем о жизни и творчестве великих поэтов, в том числе и Александра Пушкина. Во время практической части для упражнений используем стихотворные отрывки из произведений русских поэтов, обязательно включая и пушкинские строки.

В чём притягательность творчества Пушкина? Это его всепоглощающая способность привлечь внимание практически любого человека разными сторонами творчества. Кому-то больше нравятся сказки, кому-то поэмы, лирические, иронические произведения. А главное – он создатель языка, на котором мы сегодня говорим. До Пушкина поэты говорили на другом языке, который сегодня воспринимается с трудностями.

С праздником всех нас, с днём рождения Александра Сергеевича!

К слову

Литературный праздник организовали и провели креативные работники центральной библиотеки Южно-Сахалинска совместно с региональной писательской организацией. Завершился он дружным чтением вслух фрагмента из поэмы «Руслан и Людмила». Помните: «У лукоморья дуб зелёный…»? Все от мала до велика читали вслух знакомые с детства строки, причём с видимым удовольствием и почти без запинок!

Ярослав САФОНОВ.