Сахалинцы отправили первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса

К сборам, инициатором которых стала партия «Единая Россия», присоединились жители области, «Молодая Гвардия Единой России», «Общероссийский народный фронт», «Союз женщин России», региональная типография, сеть аптек «Фармация», магазин «Орбита» и другие региональные предприятия и организации. В места размещения эвакуированных жителей направлены 15 тонн груза — вещи и продукты, наиболее важных категорий – подгузники, различные детские принадлежности, канцелярские товары, постельное белье, подушки, одеяла.

– «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» продолжает сбор гуманитарной помощи в пунктах сбора. К примеру, вчера наши предприниматели привезли полтонны хороших консервов. А так, в основном, это детские вещи, постельное белье, предметы гигиены и теплые вещи. Оказываем максимальную помощь семьям, которые были вынуждены выехать в Россию, в Ростовскую область. Своих не бросаем, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

Пункты сбора организованы во всех местных отделениях «Единой России». На них производится предварительная сортировка, затем все вещи передаются в районные пункты приема гуманитарной помощи, организованные в Центрах социальной поддержки.

Пункты приема гуманитарной помощи Донбассу открыты во всех районах Сахалина.

В областном центре пункт сбора расположен в ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» (ул. Больничная, 34). Вещи можно принести с 11:00 до 20:00 до 5 марта включительно.

По всем вопросам можно обратиться в Центр социальной поддержки Сахалинской области по адресу: улица Пограничная, 33, телефон: 8 (4242) 49-43-01, либо по телефону горячей линии штаба #МыВместе: 8 (4242) 24-03-90.