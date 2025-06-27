Сахалинцы отправили почти 400 личных посылок участникам СВО

К концу июня островитяне собрали для бойцов очередную партию груза. В Донбасс отправили почти три тонны адресных отправлений для бойцов. Это посылки с летними вещами и предметами быта, которые особенно необходимы в жаркие дни.

К акции сбора помощи присоединились жители региона, казаки Владимировского станичного казачьего общества, активисты «Российских студенческих отрядов», а также военнослужащие 12-го Главного управления Министерства обороны России и в/ч 63734.

В подшефный город островного региона донецкий Шахтёрск, где находится распределительный центр гуманитарных и адресных грузов, 398 посылок попадут уже через считанные дни, после чего их направят получателям.

В каждом муниципалитете действуют добровольческие группы по изготовлению инвентаря, необходимого участникам СВО в быту и при выполнении боевых задач.

-За три года, прошедшие с начала СВО, Сахалин и Курилы направили в Донбасс свыше 300 тонн грузов. Это и гуманитарные отправления, и адресные посылки, и техника. К акции «Сопричастность», которую инициировал губернатор Валерий Лимаренко, присоединились тысячи островитян и сотни организаций. Почти каждую неделю мы готовим к отправке очередной груз с сотнями посылок», — рассказал директор Сахалинского молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев.

Благодаря активности и неравнодушию сахалинцев и курильчан только в пошлом году в Донбасс удалось передать более 100 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Кроме того, на средства, собранные местными жителями, Сахалинская область закупила более 100 единиц техники для бойцов. Любой желающий может присоединиться к акции «Сопричастность» в своëм муниципальном округе, сообщает пресс-служба регионального правительства.