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Сахалинцы погибли на СВО

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Трагическое известие из зоны специальной военной операции — на ней отдали свои жизни наши земляки-сахалинцы.

Как сообщили в правительстве области это гвардии ефрейторы Николай Уфанцев  из Смирныховского района и Александр Чон из Южно-Сахалинска, гвардии рядовой Артём Окружнов  из Поронайска, сержант Михаил Швецов  из Южно-Сахалинска, рядовой Виктор Марьенко из Углегорска.

— В сердцах сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал губернатор Валерий Лимаренко.- Семьям бойцов будет оказана необходимая помощь.

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