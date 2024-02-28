Сахалинцы погибли на СВО

Трагическое известие из зоны специальной военной операции — на ней отдали свои жизни наши земляки-сахалинцы.

Как сообщили в правительстве области это гвардии ефрейторы Николай Уфанцев из Смирныховского района и Александр Чон из Южно-Сахалинска, гвардии рядовой Артём Окружнов из Поронайска, сержант Михаил Швецов из Южно-Сахалинска, рядовой Виктор Марьенко из Углегорска.