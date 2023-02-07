Сахалинцы погибли при проведении специальной военной операции

Трагическое известие о гибели наших земляков пришло на Сахалин.



Это майор Курмашов Станислав из Южно-Сахалинска, старшие сержанты Чумакаев Андрей из Ногликского района и Легин Виктор из Анивского района, младший сержант Сергеев Денис из Корсакова, рядовые Жильников Роман из Холмска, Царев Сергей из Долинского района и Тадыжеков Всеслав из Южно-Сахалинска.

— В памяти людей они навсегда останутся героями, мужественно сражавшимися за нашу Родину — написал глава области Валерий Лимаренко. — Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.