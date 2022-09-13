Сахалинцы показали себя на общероссийском чемпионате «Молодые профессионалы»

Сахалинская область по итогам финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — 2022 стала абсолютным чемпионом в Дальневосточном федеральном округе и вошла в -десятку лучших регионов России!

Как сообщил в соцсетях глава региона Валерий Лимаренко, островная команда в финале боролась за победу с более чем 300 участниками в 16 компетенциях. Среди них — «Электромонтаж», «Сварочные технологии, «Кибербезопасность» и другие. Соревнования прошли в Республике Мордовия. По итогу сахалинцы завоевали: 3 золотые медали, 4 серебряные, 10 бронзовых и 14 медальонов.

– В очередной раз вы доказали всей стране, на что способны молодые профессионалы островного региона. Желаю вам удачи и новых жизненных и профессиональных побед!, – обратился губернатор к сахалинцам.

Антон СМОЛЯКОВ.