Сахалинцы показывают высокие спортивные результаты

Ворошиловские стрелки

Сахалинские спортсмены завоевали две золотые медали Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих.

Соревнования в Ижевске собрали 400 участников в составе 50 команд из 45 регионов страны.

Олег Судаков и Татьяна Борсакова из команды Сахалинской коммунальной компании заняли первые места в личном первенстве по стрельбе из пневматической винтовки (XVI ступень), сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Илья – топ-фаворит турниров

В Хабаровске организовали Всероссийские соревнования по самбо памяти старшего сержанта А. К. Сикуатова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга. На ковре собрались свыше 200 участников в возрасте 16 — 18 лет.

За медали турнира вели борьбу спортсмены из Еврейской автономной, Амурской, Магаданской, Нижегородской, Сахалинской областей, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).

Островные самбисты в условиях серьезной конкуренции в каждой весовой категории сумели завоевать шесть медалей.

Илья Резников стал победителем турнира, в очередной раз продемонстрировав, что является топ-фаворитом любых соревнований. Кроме того, ему был вручен специальный приз «За лучшую технику».

Бронзу набороли Денис Козик, Рустам Гуляев, Доминика Динокова, Кази Магомедбеков, Руслан Ничиухин.

Илья Резников, Денис Козик, Рустам Гуляев, Доминика Динокова являются воспитанниками спортшколы самбо и дзюдо, а Кази Магомедбеков и Руслан Ничиухин тренируются в Корсакове.

Успех самбистов разделяют их тренеры Олег Богданов, Игорь Кардаш, Сергей Шаларь, Евгений Булатов.

Третья команда России

Сахалинские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России, а также на всероссийских соревнованиях по чир спорту, которые прошли в Москве.

Состязания проходили в легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА и собрали более 7000 участников из 52 регионов страны. По итогам трех дней соревнований сахалинцы взяли 2 золотые, 6 серебряные и 4 бронзовые медали. В общекомандном зачете первенства России Сахалинская область заняла третье место, уступив верхние строчки Москве и Краснодарскому краю.

Также 40 островных спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска пополнили сборную команду страны. 11 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

– В целом это отличные результаты. Выиграть чемпионат России из-за высокой конкуренции сложнее, чем Европу или мир, – отметила президент Федерации черлидинга и чир спорта Сахалинской области Кристина Лях.