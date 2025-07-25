Сахалинцы померились силами в кроссфит-забеге «Янтарный берег»

Традиционный кроссфит-забег «Янтарный берег» прошел на Стародубском побережье в Долинском районе.
В состязаниях померились силами 17 команд и свыше 80 спортсменов различных уровней подготовки — от профессионалов до новичков, желающих проверить себя на прочность, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.
Особенность турнира заключается в полосе препятствий, включающей традиционные элементы кроссфита: броски мяча, махи гирями, прыжки на ящик, рывок гантелей, становая тяга, подтягивания и другие упражнения.
В напряженной борьбе в командном зачете весь пьедестал заняли южносахалинцы:
- 1 место – Team Phoenix
- 2 место – Elen и ребята
- 3 место – Многоборье 1
В индивидуальном зачете среди мужчин призерами стали:
- 1 место – Николай Кирюшкин
- 2 место – Александр Дробей
- 3 место – Антон Говорухин
Среди представительниц прекрасной половины места распределились так:
- 1 место – Светлана Голденко (Корсаков)
- 2 место – Светлана Вахитова (Невельск)
- 3 место – Алина Матиато (Южно-Сахалинск)
В категории любителей (мужчины) на пьедестале почета:
- 1 место – Егор Конарев
- 2 место – Сергей Бексултанов
- 3 место – Памирбек Болотбеков