Сахалинцы постигали «Душу России» на международном фестивале лоскутного искусства

Впервые на Сахалине прошёл грандиозный международный фестиваль лоскутного искусства «Душа России». Это был незаурядный яркий праздник с приглашением лучших мастеров страны и зарубежья, владеющих уникальными техниками ручной работы.

А состоялся фестиваль благодаря южносахалинке Ольге Андреевой, которая вот уже 10 лет в квилт-студии «Лоскутный остров» приобщает островитянок к такому искусству. Уровень их мастерства уже высоко оценивается на всероссийских и международных фестивалях. Так что Сахалин вполне заслуженно принимал у себя известных рукодельниц страны и зарубежья. А они провели в областном центре мастер-классы и мастер-шоу, выставки и дефиле с показом моды в лоскутном стиле, представили персональные экспозиции. И хотя гости уже уехали, выполнив большую программу фестиваля, но они предоставили нам возможность до 26 октября в арт-резиденции «Маяк» (ул. Ленина, 150) любоваться их искусным шитьём.

Мы ничего не знаем о магии и мистике текстиля. Между тем они существуют и влияют на наше восприятие. Многие панно мастеров смотрятся как живописные картины. И только с близкого расстояния можно увидеть миллионы аккуратнейших стёжек, соткавших тканевую живопись.

А сколько усидчивости, труда, безупречного вкуса, любви к рукоделию проявлено в этих композициях! Восхищают идеи, их воплощение и смыслы, подбор цветовой палитры текстильных работ. Некоторые из них – большеформатные шедевры площадью 5 – 6 квадратных метров.

В «Маяке» также демонстрируются стильные сумки, рюкзаки, аксессуары в лоскутном стиле; японский печворк, выполненный руками мастериц России и Страны восходящего солнца; работы панамских индейцев племени куна…

На выставке в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина экспонировались замечательные работы якутских мастеров, выполненные в национальных традициях. Среди них поражало воображение уникальное панно из бисера «Алгыс» («Благословение Земли») Светланы Сидоровой. Она создала его по картине родной сестры, заслуженного художника Республики Саха (Якутия) Александры Бочкарёвой-Иннокентьевой. За три года работы на вышивку у Светланы ушло 9 кг чешского бисера, или 452 925 бусинок!

Замечательно, что именитые гости международного фестиваля провели занятия и для тех островитянок, кто не владеет искусством лоскутного шитья, но им заинтересовался. Их научили азам ковровой вышивки, показали, как из ткани сделать оригами, сплести пояса, изготовить текстильные бусы, аппликации, колечки, куклы, брошки… Так что долгими зимними вечерами мамы с дочерьми найдут себе интересное занятие. А со временем, быть может, и вольются в дружный творческий коллектив квилт-студии «Лоскутный остров».

Людмила Артёмова.