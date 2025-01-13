Сахалинцы поздравили молодой, но состоявшийся музыкальный коллектив

Феерическим выступлением в новом концертном зале СахГУ отметил первый год своего творческого существования эстрадно-симфонический оркестр Сахалинской филармонии под управлением Александра Лопатина.

Талантливый коллектив во многом преуспел: за двенадцать месяцев дал на острове более полусотни концертов, аккомпанировал звёздам отечественной эстрады Игорю Николаеву, Ларисе Долиной и Олегу Газманову. Не могли не откликнуться музыканты и на события рождественского фестиваля «Камертон» и IV Российско-Китайских зимних молодёжных игр. На открытии престижных спортивных соревнований эстрадно-симфонические оркестры двух стран выступали на одной сцене.

А в минувшую субботу именинники щедро одарили слушателей композициями, передающими атмосферу волшебства зимних праздников. Прозвучали «Тройка» Георгия Свиридова к пушкинской «Метели», «Снег над Ленинградом» и «Вальс» Микаэла Таривердиева из кинофильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Китайский танец» из новогоднего балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Солистки-вокалистки филармонии Виктория Малютенко, Снежана Фомчикова, Полина Пивоварова исполнили популярные произведения французских авторов на языке оригиналов, а также полюбившиеся песни из новогодних кинофильмов.

По музыкальным волнам слушатели совершили путешествия в Китай (о нём рассказала авторская музыка «Цветение лотоса» Лопатина), в Мексику (под звуки ритмичного танца «Дансон» Артуро Маркеса).

В Италию слушателей отправила неаполитанская песня «O sole mio» и «Воларе кантаре» в исполнении лауреата международных конкурсов, солиста Центрального военного оркестра министерства обороны Фёдора Рытикова. Он пять лет не приезжал на Сахалин, и у него был повод удивиться добрым переменам: новому терминалу в аэропорту Южно-Сахалинска, современному филармоническому залу СахГУ и профессионализму эстрадно-симфонического оркестра Александра Лопатина.

А ещё Фёдор обрадовался солнцу, которого в Москве не видел два месяца, и оттого на радостях восторженно спел о светиле не только неаполитанскую песню, но и ту, что Василий Соловьёв-Седой и Алексей Фатьянов назвали «На солнечной поляночке».

Овации зала вызвали мелодии из кинофильма «Бриллиантовая рука», вошедшие в «Гайдай-сюиту», а также премьерное исполнение музыкантами авторской сюиты «Российско-китайские объятия» Александра Лопатина. Наброски к ней по прошествии десяти лет наконец-то обрели завершённость – ускорили творческий процесс Российско-Китайские зимние молодёжные игры. Получилось масштабное и красивое произведение с ярким художественным образом, заявленным в названии темы. Именинникам, устроившим настоящий музыкальный праздник, зал аплодировал стоя.

Людмила Николаева.