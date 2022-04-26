Сахалинцы приглашаются к участию в конкурсе «Спасибо Интернету-2022»

25 апреля 2022 года объявлен старт 8-ого Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2022».

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.

Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива»; «Я — интернет-звезда».

Конкурсные работы будут приниматься с 25 апреля по 16 октября 2022 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре-декабре 2022 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на 0сайте: azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии.

Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия. Напомним, в прошлом году в конкурсе приняло участие более 5 000 пенсионеров из 79 регионов. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». Победителем в номинации самый активный регион стала: Республика Татарстан.