Сахалинцы приняли участие в всероссийских соревнованиях по игре го

Юные сахалинцы Дмитрий Куприянов (7 лет) и Никита Кислый (14 лет) попробовали свои силы на восьмом этапе Кубка России «Дальневосточный Кубок Полиметалла». Соревнования проходили в Хабаровске и собрали 117 участников со всей страны, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

Дмитрий Куприянов стал лучшим в своей возрастной категории – «молодёжном зачёте до 9 лет». Высокий результат сахалинцу принесли четыре победы подряд.

В общем зачете Дмитрий Куприянов занял 53-е место, Никита Кислый – 96-е.

Места присуждаются исходя из общероссийского рейтинга, который формируется из регулярных участий спортсменов в значимых спортивных событиях по го.

Эльвира Мамаева на Инфинити опередила всех. Инфинити, кстати, – это не автомобиль

В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по выездке на Кубок федерации конного спорта Сахалинской области и «Заочный Кубок Дружбы». В программах приняли участие около 50 спортивных пар в возрасте от 10 до 36 лет.

Победителями в тестах «малого» и «среднего» приза стала Татьяна Атаманенко и Джоббер. В тестах «предварительный приз юноши» (ППЮ) и «командный приз юноши» (КПЮ) золото завоевали Анастасия Тихонова и Майский Блюз.

В тесте «любительская езда. ЭКВИ 1» лучший результат показали Эльвира Мамаева и Инфинити АТ.

В тесте «предварительный приз дети, категория А» (ППД) победу одержали София Некрасова и Галактика. В «открытом классе» первыми стали Эльвира Мамаева и Инфинити АТ.

В тесте для лошадей шести лет золото завоевали Татьяна Атаманенко и Наследник.

Арина Пилипюк и Гжель показали лучший результат в тесте ППД категория «В, открытый класс».

В тесте «командный приз дети» (КПД) победителями стали Эльвира Мамаева и Инфинити АТ.

В программе «Заочный Кубок Дружбы» в категории «студенты» по двум дням в тестах ППЮ и КПЮ первыми стали Анастасия Мурзина и Вердикт. В зачете «категория С (дети)» по двум дням в тестах ППД В и КПД золото завоевали София Некрасова и Галактика.

Полина Масленникова и Весна показали лучшее прохождение трассы в тесте «езда для начинающих, зачет дети». В средней детской группе высшую награду завоевали Кира Хайрулина и Бенефис. В «открытом классе» победителями стали Маргарита Чурсина и Вердикт. В тесте «посадка на корде» победу одержали Ульяна Рыбалова и Беренайк.

Фото: Владимир Доможилов.

На Сахалине стартовал региональный этап Спартакиады пенсионеров России

В Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» открыли региональный этап IX Спартакиады пенсионеров России. В ней принимают участие 16 команд из районов Сахалина. Мероприятие проходит по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

– Спартакиада проходит три дня. Участники будут соревноваться в дартсе, пулевой стрельбе, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, плавании, эстафете, а также впервые в выполнении нормативов всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», – рассказал главный судья состязаний, заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» Владимир Забелин.

Леонид Бендь из Углегорского района участвует в Спартакиаде уже в пятый раз – дважды он состязался за награды, трижды выступал в качестве представителя команды.

– Мне очень нравится эта атмосфера: потрясающие люди, приятная, дружественная обстановка. Когда ты становишься частью этого спортивного события, чувствуешь себя гораздо лучше. Но о соревновательном духе тоже не забываем. Прогнозов никаких не делаем – будет, как будет, – поделился впечатлениями углегорец.

По итогам состязаний будет сформирована сборная команда, которая представит островной регион на всероссийском этапе. Сахалинцы регулярно входят в топ-10 лучших команд России.

Как преодолеть 20 препятствий на дистанции 5000 – 6000 метров

На площадке лыже-биатлонного комплекса «Триумф» прошел первый официальный чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 5000 – 6000 метров. В нем приняли участие около 50 спортсменов из Южно-Сахалинска, Анивы и Биробиджана.

Спортсменам предстояло преодолеть более 20 препятствий.

Состязания проходили в индивидуальном формате для физически подготовленных спортсменов в возрасте от 18 лет. На трассе действовал лимит по времени, за непрохождение препятствий следовала дисквалификация.

Также прошла гонка с препятствиями «Pride Race» в командном формате, а также для тех, кто впервые принимал участие или проходил гонку в удовольствие, без учета времени – в формате «Масс-старт».

Лучшие результаты показали Юрий Лагун и Ксения Нижегородова, серебряную медаль завоевал Михаил Аникиев, бронзовым призером стал Петр Разумов.

Среди команд лучшими стали «Мыши рокеры с Марса» (Юрий Лагун, Ильяс Нургалиев, Светлана Кузьмина, Виктор Усов, Денис Ким).

Второе место заняла команда «Good Force» (Ульяна Добровольская, Антон Бакай, Александр Яблочников, Михаил Шамсутдинов, Яков Леманов).

Команда «Just Fun» (Максим Нуждин, Евгений Денисов, Сергей Бондарев, Павел Акамелкин, Валентина Семенова) замкнула тройку призеров.

10 августа состоится Кубок Сахалинской области по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров.

За путевку на дальневосточные «Игры ГТО-2024»

В Южно-Сахалинске прошел региональный этап III Открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО-2024». В нем приняли участие более 400 спортсменов в возрасте от 14 лет.

– Это очень важный этап для сахалинских многоборцев. Здесь мы определяем самых сильных и выносливых. По результатам состязаний будут отобраны шесть сильнейших участников в возрасте 18 лет и старше, а также шесть – школьного возраста. Они сразятся в полуфинале и финале Игр, которые пройдут на Восточном экономическом форуме со 2 по 8 сентября во Владивостоке, – рассказал вице-президент региональной федерации многоборья ГТО Евгений Дорохов.

Участников ждал комплекс упражнений, включающий в себя челночный бег, прыжки в длину с места, отжимания, поднятие туловища из положения лёжа. Здесь многоборцам предстояло выполнить наибольшее количество повторений комплекса за четыре минуты. Далее приступали к силовой части – толчки гири, приседания со снарядом, подтягивания (у мужчин) и жимы гантелей стоя (у женщин). Судьи оценивали качественное выполнение необходимого числа упражнений. При этом спортсмены должны показать лучшее время в рамках отведенного лимита.

– Мои ребята занимаются кроссфитом и решили попробовать свои силы в многоборье. Для них это в новинку, поэтому волнуются, переживают. Пока идем неплохо. Всего в нашей команде трое спортсменов, уверен, они справятся, – отметил тренер долинских многоборцев Александр Лях.

Победителей регионального этапа III Открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО-2024» организаторы назовут 29 июня на Летнем Кубке многоборья ГТО. В 2022-м и 2023-м команда Сахалинской области становилась победителем в финале «Игр ГТО».

«Я выбираю бег»

Легкоатлетическая эстафета «Я выбираю бег» в рамках акции «Спорт Сахалина и Курил против наркотиков» прошла в Южно-Сахалинске. На беговых дорожках стадиона «Спартак» собрались около 100 спортсменов из областного центра.

Легкоатлеты определяли сильнейших в нескольких возрастных группах в эстафетах 4 по 400 метров и 100 м + 200 м +300 м +400 м.

С результатами состязаний можно ознакомится в официальном протоколе на сайте минспорта.