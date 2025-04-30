Сахалинцы привезли 5 медалей со всероссийского турнира по рукопашному бою

Островные спортсмены завоевали 2 золотые и 3 бронзовые награды на всероссийском турнире по рукопашному бою памяти Сергея Баскакова в Хабаровске. В состав сборной Сахалинской области вошли пятеро бойцов в весовых категориях 57, 67, 73, 88 и 97 кг, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

В состязаниях приняли участие более 400 атлетов из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, Приморского края, Еврейской автономной области, Камчатского края.

В условиях высокой конкуренции все сахалинцы показали отличные результаты. В категории 57 кг первое место у Фируза Разокбердиева. В весе 67 кг на третьем месте расположился Расул Абдылдаев, в 73 кг «золото» взял Фариддун Ёкубов, в 88 кг «бронзу» завоевал Иван Пикалов. В категории 97 кг, несмотря на полученную травму, Алексей Калинин сумел войти в тройку призеров.

Тренер сахалинской сборной Александр Соколюк отметил, что его подопечные стабильно показывают высокие результаты и завоевывают призовые места на соревнованиях различных уровней.

«Сахалин» финишировал на шестом месте

Завершился чемпионат России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Первое место заняла «Корабелка» из Санкт-Петербурга. На втором – «Атом-Курск». «Бронзу» увезла в Череповец «Северянка».

Островитянки заняли шестое место. В 52 матчах у команды Олега Ляпугина 32 победы и 20 поражений (разница выигранных и проигранных партий 107 – 77, 95 очков).

– В целом, я доволен сезоном. Мы значительно выросли, как команда и думаю, что добились неплохих результатов. Конечно, хотелось бы попасть в призёры, но, увы, не получилось. Будем работать еще усерднее, чтобы вписать в нашу историю больше побед в будущем! – подвел итоги сезона Олег Ляпугин в интервью пресс-службе островного клуба.

Фото ПСК «Сахалин».

Евгений Бурганов победил на ветеранском первенстве России по тяжелой атлетике

В городе Старая Купавна состоялось первенство России по тяжелой атлетике среди ветеранов. Участниками состязаний стали около 400 спортсменов (30 лет и старше) из 50 регионов России.

Успешно выступил Евгений Бурганов из Поронайска. Он выиграл золотую медаль в возрастной группе 45+. В весовой категории до 61 кг показал результат в сумме двоеборья 165 кг.

Атлет из Поронайска становится победителем ветеранского первенства страны пятый год подряд.

Юные сахалинские футболисты стали вторыми на дальневосточном турнире «Будущее зависит от тебя»

Команда «Рекорды» центра содействия семейному устройству «Звёздный» села Троицкого заняла второе место на дальневосточном этапе всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд детских домов и интернатов «Будущее зависит от тебя».

Состязания прошли во Владивостоке и собрали более 110 ребят в возрасте от 12 до 14 лет в составе 11 команд из Еврейской автономной, Магаданской, Амурской, Сахалинского областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв.

Честь островного региона представляли «Рекорды» в младшей возрастной группе и «Феникс», представляющий одноимённый центр содействия семейному устройству пгт. Красногорска – в старшей. Команды отправились на соревнования при поддержке министерства спорта и центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Ребята «Рекордов» провели две встречи, одержав верх над командами из Комсомольска-на-Амуре и Спасска-Дальнего, и дошли до финала, где встретились с «Рубином» из Читы. В напряжённой борьбе победу одержала забайкальская команда. Сахалинцы стали вторыми.

Участник троицкой команды Богдан Вилков был признан лучшим нападающим турнира.

Акылбек Кадыров завоевал медали всех достоинств первенства ДФО по шахматам среди ветеранов

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди ветеранов. В его программу входили турниры по классическим шахматам, рапиду и блицу.

В первенство по «классике» записались десять шахматистов, сыгравших семь туров по швейцарской системе. Стартовый рейтинг-лист возглавлял Сергей Габрусев, годом ранее ставший недосягаемым для остальных.

Помимо него островной регион представлял Акылбек Кадыров. Он – серебряный призер чемпионата Сахалинской области 2021 года, победитель ветеранского первенства области 2025 года в «классике» и рапиде, а также победитель и медалист многих турниров (особенно, с укороченным контролем времени).

Среди их соперников было немало титулованных шахматистов. Например, Владимир Таппыров – неоднократный чемпион Якутии, а Юрий Лян из Хабаровского края – бронзовый призер первенства ДФО среди ветеранов 2024 года.

К слову, Таппыров и Лян в 2023 году стали победителями онлайн лично-командного ветеранского первенства России среди федеральных округов по блицу в составе сборной команды Дальнего Востока.

В общем, серьезных конкурентов хватало. Тем приятнее, что островные шахматисты оказались в топе событий.

За тур до финиша «классики» сахалинцы входили в группу шахматистов, деливших места со второго по шестое. И надо же такому случиться, что жребий свел их в очной партии. Ничья была не нужна никому, а проигравший и вовсе оставался ни с чем.

В «сахалинском дерби» сильнее оказался Акылбек Кадыров. Он набрал 4,5 очка. Столько же оказалось еще у четырех шахматистов.

Дополнительные показатели катапультировали на первое место Виктора Ковшара из Хабаровского края. Его земляк Юрий Лян – серебряный призер, Акылбек Кадыров – бронзовый. Сергей Габрусев остался на седьмом месте.

В «быстрых» шахматах Акылбек Кадыров возглавил турнирную таблицу уже после трех сыгранных партий. Несмотря на все усилия конкурентов, он удержался на скользкой вершине турнирной таблицы, набрав 8 из 9. Он – победитель первенства ДФО! У Сергея Габрусева 4,5 очка и седьмое место.

Не остался Акылбек Кадыров без награды и в блице. Здесь у него 8,5 из 11 и второе место. Сергей Габрусев набрал 6,5 очка, показав шестой результат.

Таким образом, Акылбек Кадыров собрал полный комплект медалей («золото» в рапиде, «серебро» в блице и «бронза» в «классике»).

«Факел» занял 14-е место на международном волейбольном турнире «Кубок Дружбы»

Команда «Факел» спортшколы по волейболу (тренер Артем Бутько) завершила выступление на международном турнире «Кубок Дружбы» в Новосибирске.

В заключительный игровой день «огненные» сначала выиграли у «Ангары» из Ангарска (25:23, 15:25, 15:10), но затем проиграли «Тамбовским волкам» (11:25, 27:25, 8:15). В итоге команда Артем Бутько заняла 14-е место.

Состав «Факела»: Никита Бутько, Артем Василюк, Даниил Дмитриев, Гордей Зубченко, Максим Ким, Дмитрий Савин, Мирон Суханов, Родион Фазлеев, Кирилл Чернецкий, тренер Артем Анатольевич Бутько.

Это уже третье участие сахалинских волейболистов в «Кубке Дружбы». В 2023 году команда юношей 2010 – 2011 г.р. оказалась на десятой строчке итогового протокола, а в 2024 году девушки 2011 – 2012 г.р. показали 15-й результат.

Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 24 медали на чемпионате и первенстве ДФО

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике завершились в Холмске. Сахалинские спортсмены в личном зачете заработали 10 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей, а в командном – 3 золотых и 1 серебряную награду. Около 150 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия) сражались за награды.

Мероприятие организовано сахалинской региональной общественной организацией «Федерация тяжелой атлетики», центром спортивной подготовки Сахалинской области, министерством спорта области при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По итогу первенства ДФО среди девушек в своих весовых категориях абсолютными победителями стали Полина Шитова и Ариана Шейко. Второе место заняла Ангелина Меняйлова. Лия Тагирова и Дарья Гук заслужили бронзу. Среди юниоров Максим Горбунов и Вячеслав Дайновский заняли первое место. Александр Щеголев взял «серебро», а почетное третье место – Вячеслав Заикин.

Абсолютным победителем первенства среди юниоров стал Максим Горбунов.

В чемпионате Дальневосточного федерального округа среди мужчин и женщин в своих весовых категориях «золото» завоевали Яна Цибиногина, Вероника Мазалова, Геннадий Зыков, Сергей Девяшин, Александр Дробей и Глеб Отпущенников. «Серебро» у Кирилла Сергиенко и Владимира Дащинского. Кин Мо Сен, Артём Здоровцев и Сергей Семёнов заработали «бронзу».

Абсолютными чемпионами стали Вероника Мазалова и Сергей Девяшин.

В командном зачете первенства среди девушек и юношей (13 – 17 лет) сахалинцы заняли первое место. В чемпионате команда мужчин одержала победу, а женщины расположились на второй ступени пьедестала.