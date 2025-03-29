Сахалинцы привезли «золото» и «серебро» с чемпионата и первенства России по савату

Сахалинцы взяли 2 золотые и 2 серебряные медали на чемпионате и первенстве России по савату в дисциплине «Комба», прошедшем в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 22 регионов страны.

Островной регион представляли южносахалинцы Данил Черных, Тимофей Дудко, Тимофей Исаев, Степан Решетов, Кирилл Голованов и Владлен Хвостинцев из Охи. Для наших саватистов эти соревнования дают возможность попасть в сборную команду страны и выполнить норматив мастера спорта, отметила пресс-служба минспорта нашей области.

В первенстве в весовой категории 56 кг равных не было Данилу Черных. Первым в категории 60 кг стал Тимофей Дудко. В чемпионате сахалинцы также проявили себя достойно – Тимофей Исаев взял «серебро» среди спортсменов 80 кг, а Кирилл Голованов вышел в финал и стал вторым в абсолютной весовой категории свыше 85 кг.

С 25 по 27 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат и первенство России по савату в дисциплине «Ассо», где наши островные спортсмены вновь оспорят комплекты медалей и поборются за выход в сборную страны.

Дана Башева заняла третье место на этапе детского Кубка России по шахматам

В Петропавловске-Камчатском подведены итоги этапа детского Кубка России «Кубок Камчатки-2025». Играли шахматисты из Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, Амурской и Сахалинской областей, Приморья и Хабаровского края, а также Москвы.

Сахалинцы уже не первый год провожают первый весенний месяц на Камчатке. И каждый раз они возвращались с полуострова на остров с наградами.

Так было в 2023 году, когда Егор Макаров занял первое место, а Альберт Син – второе. Так было и в 2024-м, когда Дана Башева стала бронзовым призером.

В этот раз приятная традиция была продолжена. Дана Башева вновь заняла третье место (в прошлом году она выступала в турнире U13, а сейчас – U15).

Островная шахматистка разухабисто стартовала, выиграв три партии подряд. Однако всю дистанцию пройти в таком темпе ей не удалось.

Два поражения в оставшихся четырех турах не позволили ей превзойти прошлогодний результат. Но, с другой стороны, стабильность (два года подряд в призерах) – признак мастерства.

Неплохо проявил себя и Максим Костерин. В турнире юношей до 15 лет сахалинец занимал восьмую строчку стартового рейтинг-листа среди 35 участников.

После двух побед он проиграл москвичу Петру Буневу, ставшему в итоге серебряным призером. Затем выдал серию из шести партий без поражений и финишировал с результатом 6,5 из 9.

Максим оказался в дележе второго-четвертого места. Однако коварные дополнительные показатели вытолкнули его из ТОП-3.

Но зато островной шахматист добился существенной прибавки к рейтингу, отобрав его у своих более сильных и опытных соперников.

Горнолыжники подвели итоги «Надежд России» на Сахалине

Всероссийские соревнования «Надежды России» завершились в Южно-Сахалинске. Островной регион принимал эти старты впервые.

Юноши и девушки в возрастной группе U14 (12 – 13 лет) состязались в гигантском слаломе, слаломе и комбинации. Участниками турнира на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» стали более 170 спортсменов из 23 регионов страны.

Сильнейшим в слаломе у юношей стал Артемий Фёдоров из республики Башкортостан, «серебро» взял Михаил Щербаков, представляющий Ленинградская область, а почётная «бронза» досталась Александру Рожкову из Самарской области. У девушек золотой награды удостоилась Арина Галченкова из Ленинградской области, вторую ступень пьедестала заняла Маргарита Рейфер из Кемеровской области, и на третьем месте расположилась Анна Иванченко из Санкт-Петербурга.

В гигантском слаломе у юношей сильнейшим стал Макар Орехов из Москвы. В напряжённой борьбе за «серебро» быстрее оказался Алексей Григорьев из Свердловской области. Почётная «бронза» досталась горнолыжнику из Ленинградской области Александру Ерину. У девушек на склоне не было равной Еве Мироновой из Мурманской области. Вторая ступень пьедестала досталась её землячке Александре Куртмуллаевой. На третьем месте расположилась Полина Буренок из Ленинградской области.

В дисциплине «комбинация» среди юношей абсолютным победителем стал Аким Распопов, представляющий Кемеровскую область, второе место занял Макар Орехов, третье – Роман Кутищев из Алтайского края. Среди представительниц прекрасного пола «золото» завоевала Ева Миронова, «серебро» – Полина Буренок, «бронзу» – Диана Селиванова из Камчатского края.

В командном зачёте на первом месте расположилась Ленинградская область, второе место досталось Мурманской области, третье место заняла команда, представляющая Москву.

– Мы очень рады организовывать и принимать «Надежды России» на Сахалине. Эти старты считаются главными в сезоне у ребят группы U14. Также очень приятно видеть у нас в гостях 23 региона – фактически, это все субъекты страны, которые тренируют горнолыжников такого возраста. Соревнования были эффективны и очень полезны для всех – и спортсмены, и организаторы выложились на максимум, чтобы состязания прошли на достойном уровне, а ребята показали соответствующие результаты. Даже несмотря на негативные погодные факторы, все заезды были проведены в полном объёме, – отметила главный судья Светлана Тулушкина.

«Акулы» не съели «Сахалин»

Очередным соперником островных волейболисток на XVI открытом Кубке ДРСК в Благовещенске были «Акулы» из Хабаровска.

В двух первых партиях команды обменялись победами с крупным счетом. Дальше игра пошла гораздо напряженнее, и ее судьба решалась на тай-брейке.

В пятой партии сахалинская команда уступала 6:8, 7:9, 8:10, но step-by-step догнала «Акул».

А в решающий момент Дарья Ивлева выпрыгнула выше всех и поставила эффектную точку (точнее, даже восклицательный знак) в матче – 3:2 (25:15, 18:25, 28:26, 24:26, 15:13).