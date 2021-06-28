Старые схемы на новый лад. Сахалинцы продолжают переводить мошенникам свои сбережения

В минувшие выходные дни сахалинцы вновь попались на уловки мошенников.
48-летний житель областного центра решил заказать пиццу в интернете. Оформляя заказ, ввел данные банковской карты и лишился суммы в 25 тыс. рублей.
Другой южносахалинец таким же образом попался на покупке в интернете авиабилета.

После введения данных банковской карты и кода, который пришел ему в сообщении, произошло списание денежных средств в сумме около 19 тысяч рублей. Билета же он не дождался.

Двое сахалинцев попались на известную многим схему, ошибочно полагая, что участвуют в операции по спасению своих сбережений.

41-летнему жителю Холмс­ка позвонили с нескольких абонентских номеров неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банков. Теперь мошенники используют программу подмены номеров, якобы, с телефона горячей линии правоохранительного органа. Неизвестные убедили мужчину, что с его банковского счета злоумышленники пытаются списать денежные средства. Для сохранности деньги нужно перевести на безопасный счет, что тот и сделал. В итоге выполнение указаний аферистов обошлось холмчанину в 312 тысяч рублей.

По аналогичной схеме обманули 41-летнюю жительницу села Сокол. Ей тоже позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и спросил, производила ли она перевод со своих счетов 12 тысяч рублей. Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что надо блокировать карты, для чего необходимо подключить голосового помощника (автоответчик), который сам переведет смарт-смс, а после этого следует заблокировать вход в банковское онлайн-приложение.

После выполнения всех указанных действий женщине пришло смс-сообщение с кодом, который она продиктовала мужчине… И лишилась 19 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, по всем этим историям возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Но, чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно самим сохранять здравомыслие.

Лев ЧЕРНОВ.

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