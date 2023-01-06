Сахалинцы продолжают сбор средств для поддержки военнослужащих земляков

Группа телеграмканала участников народной акции «Сахалин. Своих не бросаем» подверглась оскорбительным атакам провокаторов и на несколько часов даже была вынуждена закрыться от сообщений.

Но сбор средств для поддержки военнослужащих земляков продолжается.

На карту СБЕРБАНКА

4279 3806 4876 1528

Анна Юрьевна О

В назначении платежа указывать

«Благотворительный взнос»

За девять месяцев подписчики группы собрали 24,5 миллиона рублей. Купленные на эти средства радиостанции, квадрокоптеры, генераторы, автономные отопители, медикаменты, бензопилы, бинокли, теплые вещи и пр. отправлены в зону СВО, где в 39- й бригаде несут службу наши земляки.

С наступающим Рождеством!