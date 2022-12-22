Сахалинцы «прописались» на пьедестале почета. София Надыршина завоевала две золотые медали российско-китайских зимних молодежных игр

Опередила всех

В Чанчуне проходят III российско-китайские зимние молодежные игры. Свои медали уже разыграли сноубордисты.

Первым видом программы в этом виде спорта стал параллельный слалом-гигант. Победители и призеры определялись по сумме двух попыток. Как у мужчин, так и у женщин весь пьедестал оказался российским.

Женские заезды выиграла София Надыршина (Сахалинская область).

Она же была лучшей в женском параллельном слаломе, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Воспитанница тренеров Ольги и Алексея Желтовых из спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта и сноуборда, спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области является единственной представительницей островного региона на этих состязаниях.

Две медали

Спортсмен регионального центра спортивной подготовки Александр Алябьев, выступающий за Москву и Сахалинскую область, завоевал две серебряные медали Кубка России по парагорнолыжному спорту в слаломе.

Состязания проходили с 16 по 20 декабря в Ханты-Мансийске. Борьбу за медали вели 70 спортсменов из семи регионов.

«Серебро» и «бронза»

Сахалинская горнолыжница Софья Крохина завоевала бронзовую медаль пятого этапа Кубка России в г. Куса Челябинской области.

Соревнования проходили в дисциплине «слалом».

Серебряным призером этапа Кубка России в слаломе-гиганте стал островной горнолыжник Дмитрий Пышкин.

Топ-10 замкнул еще один сахалинец – Юрий Другов.

На старт выходили 85 спортсменов.

Лыжню!

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров принесли сахалинке Анне Кожиновой бронзовую медаль. Спортсменка обошла 73 участницы на дистанции 15 км классическим стилем.

Это первая медаль в копилке островной сборной. Ранее Ульяна Николова становилась пятой в спринте на 1,7 км, Анна Кожинова была шестой в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 5 км.

Еще один сахалинец Данил Нечипоренко пришел к финишу двенадцатым в масс-старте классическим стилем на 30 км.

Все они воспитанники спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта и спортсмены центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходили в Тюмени с 15 по 20 декабря. Участие в них принимали около 400 лыжников из 40 регионов России – юниоры и юниорки 19 – 20 и 21 – 23 лет.

Алиса и Роман – лучшие

Первенство ДФО по волейболу среди юношей и девушек 13 – 14 лет завершилось в Благовещенске. 28 команд оспаривали награды и путевки на полуфинал первенства страны.

Островной регион представляла команда спорт­школы по волейболу из Южно-Сахалинска.

Наши девушки заняли первое место, а юноши – третье.

По решению судейской коллегии лучшими игроками в составе сахалинских команд были признаны Алиса Коверга и Роман Карцев.

Настоящие бойцы

Сахалинцы успешно выступили на чемпионате и первенстве ДФО по киокушин в Хабаровске. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов.

Островной регион представили 11 бойцов из Южно-Сахалинска и Невельска. Победителями чемпионата в своих категориях стали Макар Махутов, Ярослав Ралдугин и Регина Банникова.

Высокие результаты на первенстве Дальнего Востока у Полины Башинской, Никиты Бунина, Дмитрия Козина и Макара Махутова.

В итоге Сахалинская область стала третьей в общекомандном зачете.

Фигуры «Кристалла»

В Уссурийске состоялись крупные соревнования по фигурному катанию. Первенство Приморского края объединило более сотни спортсменов из дальневосточных городов.

Южно-Сахалинск на соревнованиях был представлен десятью воспитанниками спортивной школы «Кристалл».

Наши фигуристы завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали, а также несколько четвертых и пятых мест.

Иду на контакт!

Сахалинцы завоевали девять медалей Кубка России по савату и всероссийского турнира «Серебряная перчатка». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге в дисциплинах «ассо» (легкий контакт) и «комба» (полный контакт).

На Кубке страны золотую медаль островной сборной принес Никита Фролов («комба», юниоры, 75 кг), «серебро» завоевал Шамиль Шамсудинов («ассо», мужчины, +85кг), Владимир Хе («ассо», мужчины, 75 кг) стал бронзовым призером.

На турнире «Серебряная перчатка» золотыми медалистами стали Дмитрий Ерошенко («ассо», до 65 кг), Кирилл Автаев (60 кг), Тимофей Исаев (до 75 кг), Тимофей Дудко (52 кг).

«Серебро» турнира завоевал Дмитрий Юшко (56 кг), «бронза» у Ярослава Дудкина (75 кг).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.