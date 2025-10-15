Сахалинцы прыгали на лыжах с трамплина, участвовали в гонке с препятствиями, играли в волейбол и баскетбол

«Летающие» лыжники успешно закрыли летний спортивный сезон на Сахалине

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Закрытие летнего спортивного сезона» прошли на трамплинах К-10, К-20, К-30 и К-72 спортивного комплекса «Высота» в Южно-Сахалинске. Более 100 спортсменов из областного центра, Углегорска и Санкт-Петербурга приняли участие в состязании, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

На самом мощном трамплине К-72 лучший результат среди юниорок показала Полина Пак, второе место у Дианы Ермоленко, Анастасия Калинина — третья. Среди юниоров первое место занял Никита Беленок, второе — Дмитрий Серегин, третье — Максим Калиберда.

На К-30 среди девочек (2011 — 2012 г.р.) Анна Гончарова завоевала золото, Марина Демидова — серебро, а бронза у Дарьи Киселёвой. В категории мальчики (2011 — 2012 г.р.) Александр Погодин стал абсолютным победителем, Станислав Козуто — второй, Павел Сургучев расположился на третьей ступени пьедестала.

Василиса Бакалова завоевала золото, Анна Волкова — серебро, а Ольга Воронова — бронзу на трамплине К-20 среди девочек (2013 — 2014 г.р.). Максим Котельников расположился на первом ступени пьедестала, Александр Зуев на второй, а на третьей Тимофей Лихтар среди мальчиков (2013 — 2014 г.р.).

На К-10 среди детей 2016 г.р. София Бардина и Андрей Дементьев стали абсолютными победителями, Валерия Маггерамова и Степан Богомазов завоевали серебро, Аделина Юлдашева и Тимофей Смирнов — бронзу. Среди детей 2015 г.р. Михаил Симанчук — первый, второй — Святослав Федоров, а Айсу Гаджаева — третья.

На Сахалине определили лучших на гонках с препятствиями

Гонка с препятствиями в формате Indoor Light (Индор Лайт) прошла на площадке спортивного комплекса «Гидрострой». Более 20 атлетов-новичков приняло участие в состязании. Все задания были упрощены и облегчены.

Участники проходили упражнения в индивидуальном формате на силу, скорость, координацию и выносливость. При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания и начислялось штрафное время.

Победителями в гонке стали Андрей Коптяев и Александра Сметанина, вторые места завоевали Ярослав Абрамов и Татьяна Лим, бронза у Виталия Звягина и Дарьи Соломатовой.

С переменным успехом

В Иркутске начался предварительный этап международного турнира «Локоволей-2025» с участием команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В первый игровой день сахалинская «СШ по волейболу» нанесла поражение Хабаровску (25:19, 25:27, 18:16), но проиграла Алтаю (23:25, 18:25).

Результаты остальных матчей:

Якутск – Иркутск – 0:2 (16:25, 22:25).

Улан-Удэ – Алтайский край – 0:2 (19:25, 16:25).

Кемерово – Чита – 2:1 (22:25, 25:16, 15:12).

Томск – Якутск – 0:2 (17:25, 22:25).

Красноярск – Улан-Удэ – 2:0 (25:18, 25:12).

Иркутск – Кемерово – 1:2 (23:25, 25:18, 10:15).

Чита – Томск – 2:1 (25:22, 11:25, 20:18).

Хабаровский край – Красноярск – 0:2 (21:25, 22:25).

На Сахалине определили медалистов фестиваля детского дворового баскетбола

Четвертый год подряд в России проходит фестиваль детского дворового баскетбола 3х3. В этом году в нем участвуют юноши и девушки 2011 — 2012 г. р.

Фестиваль состоит из трёх этапов:

муниципальный (200 000 юных спортсменов из 63 регионов России);

региональный (более 15 000 юных спортсменов из 50 регионов России);

всероссийский финал (350 юных спортсменов из 50 регионов России).

В минувшие выходные на Сахалине состоялся региональный этап, победители которого получили путевки на финал в Москву.

У девушек ярче всех играла команда «Южно-Сахалинск-1». Серебро в активе «Южно-Сахалинска-2». Бронзовые награды отправились в Корсаков.

У юношей победили баскетболисты из Корсакова. Серебряными медалями отмечена игра невельчан. ТОП-3 замкнули представители островной столицы.

