Сахалинцы раскрывают тайну погибшего военного самолета

Вблизи села Успенское Анивского района поисковики поднимают из болот самолет Kingscobra американского производства.

Он поставлялся в СССР по лендлизу в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура. Тогда нам передали больше 2 тысяч таких машин.

К их недостаткам пилоты приписывали сложность управления. Возможно, это и стало причиной катастрофы самолета.

В январе поисковики вывезли двигатель, точнее то, что от него осталось. Он сильно горел, из 12 цилиндров уцелели не все. Возможно, пожар в воздухе и стал причиной экстренной посадки на совсем не приспособленную для этого местность – торфяное болото. К эвакуации готовятся другие фрагменты самолета – передняя часть с редуктором винта и левая плоскость. Летом из-за большого количества воды и топкого грунта эти работы делать сложно.

Судьба летчиков и причины аварии неизвестны до сих пор. Возможно, свет на это прольет заводской номер летательного аппарата – он находится в нижней части, а увидеть его смогут полностью подняв Kingscobra из болота.

Поисковики проводят работы при поддержке регионального правительства в рамках проекта «Вечный полет», направленного на увековечивание погибших военных летчиков и сохранение исторической памяти.

Григорий Ростовцев.

Фото предоставлено сахалинским отделением «Поискового движения России».