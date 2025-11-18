Сахалинцы сошлись в рукопашном бою,  летали в аэротрубе, соревновались в многоборье, разрабатывали  стратегию в длинных нардах

Память Валентина Метлякова почтили областными соревнованиями по рукопашному бою

Первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти майора СОБР Сахалинской таможни (в отставке), детского дворового тренера по хоккею, погибшего при исполнении воинского долга на СВО Валентина Метлякова, состоялось в Южно-Сахалинске. В состязании приняли участие 92 спортсмена из 3 военно-спортивных клубов сахалинской федерации рукопашного боя — «Буесть», «Ратник» и «Викинг».

В командных соревнованиях среди ребят 5 — 11 лет первое место у ВСК «Буесть», второе — у ВСК «Ратник», а третье – у ВСК «Викинг».

Среди участников 12 — 17 лет лучшей командой была признан ВСК «Ратник», серебро завоевал ВСК «Буесть», а третье место у ВСК «Викинг», сообщила пресс-служба минспорта области.

— С Валентином мы познакомились при поступлении на службу в СОБР Сахалинской таможни. За годы службы принимали вместе участие во многих спецоперациях, занимались армейским рукопашным боем, — отметил президент сахалинской федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин. — 16 ноября мы провели мероприятие в честь него, в том клубе, которому он дал название, создал флаг, нашивки, атрибутику. Это военно-спортивный клуб «Буесть», что со старославянского обозначает Вера, Отвага, Храбрость и Честь

Валентин Метляков также был тренером дворовой хоккейной команды «Чирки», организатором детских соревнований, популяризировал спорт и патриотизм среди юношей.

Сахалинские парашютисты взяли больше всех наград на соревнованиях «Крылья Сахалина»

Всероссийские соревнования «Крылья Сахалина 2025», а также чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, региональный чемпионат по парашютному спорту (аэротрубные дисциплины) завершились в Южно-Сахалинске. В состязаниях приняли участие 68 спортсменов из 7 регионов России, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Парашютисты выступили в трех дисциплинах «Аэротруба — акробатика вертикальная — двойки», «Аэротруба — акробатика групповая — двойки» и «Аэротруба — фристайл».

В первенстве Сахалинской области (9 – 12 лет) лучшими в своих дисциплинах стали Арина Берлова и Дарья Васильева (Сахалинская область), Дмитрий 3убалевич и Максим Симуткин (Сахалинская область), Полина Макарова (Хабаровский край).

В региональном чемпионате (12+ лет) медали высшей пробы взяли сахалинцы Анастасия Пешкова, Софья Третьякова и Юлия Демешина, Роберт Ахметшин и Роман Антонов, Анна Левшина и Константин Форманов.

В первенстве ДФО (12 – 18 лет) золото завоевали островитяне Анастасия Пешкова, Софья Третьякова и Юлия Демешина.

Чемпионат ДФО (12+ лет) завершился победой Елизаветы Корнейчук и Вероники Тягушевой, Константина Форманова и Ивана Бурого (Сахалинская область).

Сахалинцы выявили сильнейших в соревнованиях CrossFit Standup Versus

В Южно-Сахалинске впервые прошёл турнир в формате «1 на 1» CrossFit Standup Versus.

В напряжённой борьбе сошлись 54 атлета: 32 мужчины и 22 женщины, представляющие команды CrossFit Standap, CrossFit Phoenix, CrossFit Wodmax, CrossFit Atom, а также сборную Сахалинской области по ГТО и другие спортивные направления – от пауэрлифтинга до лёгкой атлетики.

Победителями стали Денис Ким и Ольга Колесникова. Серебряные награды завоевали Иван Бокарев и Надежда Щитова. Тройки лидеров замкнули Глеб Мустафаев и Александра Понизович.

Константин Иноземцев и Алина Костык – чемпионы области по длинным нардам

В островной столице состоялся чемпионат Сахалинской области по длинным нардам. 49 участников в течение двух дней показывали своё мастерство и стратегию. Состязания прошли в СК «Гидрострой».

В последние годы турниров по нардам на Сахалине проводится всё больше и больше. Так, например, в марте Южно-Сахалинск принимал нардистов из Корсакова, Поронайска и Смирных в открытом турнире.

Согласно закону диалектики, количество постепенно переходит в качество. В этом году островитяне завоевали три медали чемпионата России. Отличились Константин Иноземцев и Нина Таксанова. Прорвались они в ТОП и в этот раз.

Константин Иноземцев победил в мужском областном чемпионате, собравшем 40 участников. На втором месте – Игорь Ощепков, на третьем – Толбан Каримов.

Нина Таксанова из Поронайска взяла серебро женского чемпионата (девять участниц). Золотую награду завоевала Алина Костык, бронза в активе Надежды Фрик.

В дополнительном турнире «Последний шанс» первенствовал Александр Верховский. А в показательном матче депутатов Владислав Глухов (городская дума) одержал победу над Евгением Лотиным (областная дума).