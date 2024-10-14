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Сахалинцы стали победителями командного Кубка ДФО по настольному теннису

Командный Кубок Дальневосточного федерального округа по настольному теннису прошёл во Владивостоке.

Соревнования собрали 11 команд, представлявших Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Республику Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейскую автономную, Амурскую и Сахалинскую области.

Островная мужская команда в составе Ивана Леонова, Романа Корниенко, Алексея Геращенко и Руслана Юдина уверенно прошла квалификацию, обыграв приморцев, магаданцев и представителей Еврейской АО. В полуфинале сахалинцы нанесли поражение спортсменам из ДВФУ (Владивосток). В финале островитяне встретились с соперниками из Забайкалья, где также одержали победу. Два очка взял Иван Леонов и ещё одно – Роман Корниенко, сообщила пресс-служба минспорта нашего региона.

Также на соревнованиях выступила и женская сахалинская команда в составе Екатерины Веденцевой, Елизаветы Рыжковой и Надежды Черданцевой. Она остановилась в шаге от призов, заняв четвёртое место.

Забег по шоссе «Анивское кольцо»

100 легкоатлетов боролись за медали в традиционном забеге по шоссе «Анивское кольцо». Старты прошли на участке автодороги Благовещенское – Анива.

Спортсменам проверили свои силы на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км.

Победителями стали Сергей Дейнеко (10 км), Мария Мельникова (10 км), Василий Амелин (21,1 км), Марина Солодова (21,1 км), Юрий Лагун (42,2 км) и Ульяна Добровольская (42,2 км).

Первый тур комом

В Череповце завершился первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги. До завершения предварительного этапа осталось еще два.

Соперником «Сахалина» в первой игре был ВК «Обнинск», который десять лет назад выступал в высшей лиге «А». С тех пор улетело много мячей, и теперь «Обнинск» бороздит просторы первой лиги.

Островитянки ударно начали, но дальше что-то пошло не так. В итоге три очка отправляются в Обнинск – 3:1 (15:25, 25:19, 25:19, 25:23).

Второй матч «Сахалина» был с «Заречьем-УОР-2», которое является дебютантом первой лиги. В этой команде играют воспитанницы училища олимпийского резерва из Одинцово 2008 – 2010 г. р. Самый высокий игрок – Кира Мамонтова (188 см). Девять волейболисток команды имеют рост 180+. Островитяне проиграли – 1:3.

Третья игра «Сахалина» была с командой «МВА» («Московская волейбольная академия». Была образована 1 сентября 2022 года. Объединяет воспитанниц шести спортивных школ Москвы. Итог – 3:2 в пользу «МБА».

В заключительном матче тура «Сахалин» встречался с «Шуяночкой» из Иваново.

В этом году «Шуяночка» отметила свой первый юбилей. Ей исполнялось пять лет. Команда была создана в 2019 году, когда дебютировала в первой лиге. Два сезона (2021-2022 и 2022-2023) она играла в высшей лиге «Б» (оба раза заняла десятое место). С сезона 2023-2024 года вновь участвует в первой лиге.

Островитянки уступили 1:3.

Положение команд:

  1. «Северянка-3» – 4 победы (12 очков).
  2. «Заречье-УОР-2» – 3 (9).
  3. «Шуяночка» – 2 (6).
  4. «Обнинск» – 2 (5).
  5. «МВА» – 1 (3).
  6. «Сахалин» – 0 (1).

Фото пресс-службы «Северянки».

«Кристалл» (Южно-Сахалинск) против «Адмирала» (Владивосток)

На ледовой арене спортивной школы “Кристалл” состоялось торжественное открытие хоккейного сезона. Здесь пройдут матчи первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 18 лет. 14 октября игра началась в 17.45, 15 октября – в 17.00.

«Кристаллу» из островной столицы будет противостоять «Адмирал» из столицы Приморского края.

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