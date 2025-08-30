Сахалинцы стали победителями международных соревнований по чир спорту

Масштабные международные соревнования по чир спорту «Сердце мира» прошли в спортивном комплексе «Сахалин арена». Мероприятие собрало более 500 спортсменов, 69 тренеров и официальных делегаций из 10 субъектов России, а также сборные команды из Японии и Республики Беларусь. В течение недели спортсмены боролись за международные титулы. По результатам соревнований Сахалинская область стала абсолютным победителем.

– В декабре 2024 года островной регион принял участие в турнире по чир спорту в Харбине. Целью визита была официальная встреча с представителями Союза чир спорта Китая. В результате был подписан меморандум о взаимовыгодных отношениях между Китаем и Россией, а также о проведении состязаний на территории России, а именно на Сахалине в августе 2025 года. Это и стало точкой старта организации международного спортивного события, – отметила председатель региональной федерации чир спорта Кристина Лях.

В состав судейской коллегии вошли 20 судей из 9 регионов России. Они высоко оценили уровень подготовки участников и сложность представленных программ.

Благодаря серии бесплатных мастер-классов от легендарных спортсменов из национальных команд Японии и России, юные сахалинцы и гости чемпионата получили бесценный опыт, изучили новые технические элементы и хореографические приемы из первых рук, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Со всеми результатами можно ознакомится по ссылке ЗДЕСЬ!

