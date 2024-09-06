Сахалинцы стали трехкратными победителями Игр ГТО на Дальнем Востоке

Островной регион в третий раз стал обладателем Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО». Масштабные соревнования по многоборью проходили со 2 по 6 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Состязания включали в себя 5 комплексов – «Триатлон ГТО», «Классика ГТО», «Покажи, на что способен», «Спринт вне конкуренции» и «За финал в ответе ВСЕ».

Победу Сахалинской области принесли Николай Войтехович, Александра Понизович, Екатерина Пуговкина, Светлана Вахитова, Александр Дробей и Тихон Скотников. Это спортсмены, показавшие лучшие результаты в отборочном этапе на домашних площадках.

В финале островитяне боролись за победу с командами из десяти дальневосточных регионов. В ходе испытаний сахалинцам вновь удалось завоевать высшую награду Игр, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Победителей Кубка губернатора Сахалинской области по спортивной борьбе

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе на Кубок губернатора Сахалинской области прошли в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний в учебно-тренировочном центре «Восток» стали 55 спортсменов в возрасте до 21 года из Чеченской, Карачаево-Черкесской и Чувашской республик, Хабаровского, Красноярского, Приморского и Ставропольского краёв, республик Дагестан, Саха (Якутия), Бурятия и Крым, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Амурской и Сахалинской областей.

Борцы состязались в весовых категориях «57 кг», «65 кг», «74 кг», «86 кг», «97 кг» и «125 кг».

Усман Индирбаев из Чеченской Республики завоевал золото в категории «57 кг». Серебро и бронзу взяли сахалинские спортсмены – Руслан Маклаков стал вторым, третье место разделили Даурен Таштемиров и Руслан Караев.

В весовой категории «65 кг» на первое место поднялся Амаль Джандубаев из Карачаево-Черкесии, второе место занял Василий Григорьев из Якутии, на третьем месте представители Сахалинской области Эрбол Камилов и Алибек Магомедов.

Сильнейшим в весовой категории «74 кг» стал Исмаил Ханиев, представляющий республики Дагестан и Ингушетия.

– Финальный бой для меня прошел достаточно спокойно, хотя волнительно было выходить на ковер против местного борца. Но всё закончилось для меня успешно. Перед приездом на Сахалин у нас прошли тренировочные сборы в Москве, поэтому к соревнованиям был готов на сто процентов, – отметил Исмаил.

Серебряная награда у сахалинца Максима Евдокимова, бронзовую награду поделили Савва Груздев из Хабаровского края и Гасан Рамазанов из островного региона.

Шамиль Тамбиев из Ставропольского края завоевал золото в весе «86 кг». Серебряная награда у Бозигита Исламгереева из Югры, бронзовые медали у островитян Рустама Мустафаева и Никиты Давыденко.

В весовой категории «97 кг» победил Багаутдин Зайнутдинов из Дагестана, второе место занял Азамат Яхутлов из республик Крым и Кабардино-Балкария, на третье место поднялись Тен Су Иль из Приморского края и Владимир Смирнов из Сахалинской области.

В самой весомой категории соревнований «125 кг» равных не было Давиду Нартикову из Ставропольского края, второе место занял Рахман Малахмедов из Дагестана, третье место заняли сахалинец Вадим Кокорин и хабаровчанин Владимир Чевтаев.

Юношеский футбол: «СШ «Сахалин» увезла из Якутска четыре очка

5 сентября после длительной паузы возобновились игры Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Участниками рестарта стали «СШФ-Якутия» и «СШ «Сахалин», которые играли в Якутске.

В младшей группе «СШ «Сахалин» занимал третью строчку турнирной таблицы.

«СШ «Сахалин» начала хорошо, вела с комфортным счетом 3:1. Но расслабилась и упустила победу. Итог – 3:3.

«СШФ-Якутия» первый раз в сезоне избежала поражения.

У «старшаков» соперники занимали диаметрально противоположные позиции. «СШ «Сахалин» была второй, «СШФ «Якутия» – предпоследней. Островитяне победили – 5:0.

3 сентября команда «СШ «Сахалин» принимала на своем поле «КСШОР» из Владивостока. Это был матч первенства ДФО среди юношей U14 (2011 г.р.).

В турнире участвуют пять команд. Помимо «КСШОР» это «Академия «Искра» (Хабаровск), «Академия-Динамо» (Владивосток) и «СКА-Хабаровск».

Итог – 3:0 в пользу гостей.