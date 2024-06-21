Сахалинцы стали третьими на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества»

Островные спортсмены успешно выступили на IV Межрегиональном «Кубке Защитников Отечества». Соревнования проходили в Хабаровском крае и собрали около 100 ветеранов из 11 регионов Дальневосточного федерального округа.

Состязания проходили в шести видах спорта: пауэрлифтинге, стрельбе из лука, настольном теннисе, пулевой стрельбе, армрестлинге и волейболе сидя.

Сахалинцы завоевали шесть медалей и заняли третье место в общекомандном зачете Кубка, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Так, Константин Иноземцев завоевал золото в армрестлинге левой рукой, серебро – правой, а также показал второй результат в настольном теннисе. Еще одно золото в армрестлинге левой рукой завоевал Денис Сафиуллин. Александр Кан стал серебряным призером в стрельбе из лука. В волейболе сидя островная команда завоевала бронзу.

Сахалинская команда встретилась и пообщалась с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Спортсмены рассказали о развитии паралимпийского движения в целях реабилитации ветеранов СВО в Сахалинской области. Глава комитета, в свою очередь, поздравил островитян с высокими результатами на Кубке.