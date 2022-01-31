Сахалинцы теряют интерес к авто

Рост цен заставляет отказаться от дорогих покупок.

По итогам опроса большая часть жителей региона не собирается приобретать транспорт в 2022 году.

По данным опроса автомобильного Интернет-портала «Дром», 74% сахалинцев не собираются в 2022 году покупать машину. При этом 51% жителей региона хотели бы приобрести авто, но откладывают покупку из-за высоких цен.

Только 26% опрошенных настроены на покупку транспортного средства в текущем году. Из них 22% будут искать варианты среди подержанных машин, а 4% планируют стать владельцами новых автомобилей.

С проблемой приобретения транспорта сталкиваются молодые сахалинцы.

– Я бы хотела приобрести машину, но не в этом году. Сначала надо получить права, но пока у меня нет лишних денег на это. К тому же, меня привлекают новые машины, а не подержанные, а они стоят гораздо дороже. Так что, в ближайшие десять лет у меня не будет личного автомобиля, – поделилась южносахалинка Анастасия Чередниченко.

По данным ГИБДД Сахалинской области, в 2021 году на Госуслугах зарегистрировано 54122 автомобильных средства. В 2020-м – 51302. Следовательно, за год в регионе стало на 2 820 машин больше.

Статистические сведения Росстата по области за 2021 год показывают, что численность населения в возрасте от 20 до 69 лет (примерный возраст владения автомобилем) составляет 329 723 человека. Это значит, что в прошлом году одно транспортное средство приходилось на шесть человек. Посмотрим, как изменится ситуация в 2022 году.

– Я думаю о покупке автомобиля, но точно не в этом году. Сначала надо сдать на водительские права, то есть накопить на обу­чение. При этом хочется, чтобы сразу после получения документов уже появилась машина либо возможность ее быстро купить. Еще автомобиль не избавляет от тех же пробок. Для меня легче куда-то добраться пешком. Поэтому, если я и приобрету транспортное средство, то точно не в этом году, – рассказала жительница областного центра Ксения Тинина.

В России, и в Сахалинской области в том числе, отмечается рост цен на 6,2% за 2021 год. Стоимость минимального набора продуктов на месяц составила 7055 рубля. В 2020 году он стоил 6290 рублей. Минимальный размер оплаты труда тоже возрос, но немного: с начала 2022 года он составил 13890 рублей. Следовательно, у жителей Сахалинской области приобретение автомобиля – не приоритетная потребность, так как основная часть зарплаты уходит на покупку продуктов.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.