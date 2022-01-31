Сахалинцы теряют интерес к авто

Рост цен заставляет отказаться от дорогих покупок.
По итогам опроса большая часть жителей региона не собирается приобретать транспорт в 2022 году.
По данным опроса автомобильного Интернет-портала «Дром», 74% сахалинцев не собираются в 2022 году покупать машину. При этом 51% жителей региона хотели бы приобрести авто, но откладывают покупку из-за высоких цен.
Только 26% опрошенных настроены на покупку транспортного средства в текущем году. Из них 22% будут искать варианты среди подержанных машин, а 4% планируют стать владельцами новых автомобилей.
С проблемой приобретения транспорта сталкиваются молодые сахалинцы.
– Я бы хотела приобрести машину, но не в этом году. Сначала надо получить права, но пока у меня нет лишних денег на это. К тому же, меня привлекают новые машины, а не подержанные, а они стоят гораздо дороже. Так что, в ближайшие десять лет у меня не будет личного автомобиля, – поделилась южносахалинка Анастасия Чередниченко.
По данным ГИБДД Сахалинской области, в 2021 году на Госуслугах зарегистрировано 54122 автомобильных средства. В 2020-м – 51302. Следовательно, за год в регионе стало на 2 820 машин больше.
Статистические сведения Росстата по области за 2021 год показывают, что численность населения в возрасте от 20 до 69 лет (примерный возраст владения автомобилем) составляет 329 723 человека. Это значит, что в прошлом году одно транспортное средство приходилось на шесть человек. Посмотрим, как изменится ситуация в 2022 году.
– Я думаю о покупке автомобиля, но точно не в этом году. Сначала надо сдать на водительские права, то есть накопить на обучение. При этом хочется, чтобы сразу после получения документов уже появилась машина либо возможность ее быстро купить. Еще автомобиль не избавляет от тех же пробок. Для меня легче куда-то добраться пешком. Поэтому, если я и приобрету транспортное средство, то точно не в этом году, – рассказала жительница областного центра Ксения Тинина.
В России, и в Сахалинской области в том числе, отмечается рост цен на 6,2% за 2021 год. Стоимость минимального набора продуктов на месяц составила 7055 рубля. В 2020 году он стоил 6290 рублей. Минимальный размер оплаты труда тоже возрос, но немного: с начала 2022 года он составил 13890 рублей. Следовательно, у жителей Сахалинской области приобретение автомобиля – не приоритетная потребность, так как основная часть зарплаты уходит на покупку продуктов.
Дарина ДЕРЕВЯГИНА.