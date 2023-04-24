Сахалинцы увидят зрелищные заплывы чемпионов мира, Европы и призеров Олимпиад

Южно-Сахалинск готовится к открытию Кубка России по плаванию, который пройдет 1 и 2 мая в бассейне областной спортшколы водных видов спорта. В состязаниях примут участие 19 именитых спортсменов, рекордсменов, призеров Олимпийских игр, многократных чемпионов России, мира и Европы.

Старты соберут около 250 спортсменов, в их числе Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Владислав Гринев, Арина Суркова, Светлана Чимрова, Илья Бородин, Максим Ступин, Дарья Устинова, Петр Жихарев, Александр Щеголев, Даниил Шаталов, Данил Семьянинов, Павел Самусенко, Анастасия Маркова и Владислав Резниченко.

Соревнования стартуют 1 мая в 16.00. Вход свободный.