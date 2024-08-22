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Сахалинцы в числе первых встретили значимый для страны праздник

Фото правительства Сахалинской области

Огромный триколор в честь Дня Государственного флага РФ растянули в Южно-Сахалинске. 22 августа бело-сине-красный стяг длиной 12 метров и шириной 4 метра  появился на парковке возле музейно-мемориального комплекса «Победа».

А рядом, на площади Победы, волонтёры областного агентства по делам молодёжи раздавали ленты, выполненные в цветах государственного символа России.

Развёртывание триколора возле комплекса «Победа» дало старт череде патриотических мероприятий, которые в День флага России прошли по всем островам. Там состоялись акции и мастер-классы для детей и взрослых, посвященные истории российского флага, а также концерты, тематические выставки и флешмобы.

Праздничная акция, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации, в областном центре проходит каждый год.

– За российским триколором тянутся сотни лет истории нашей великой страны. Это наш символ, символ России. Важно не забывать его историю и с почтением относиться к ней, – высказала свою позицию координатор «серебряных» волонтёров Наталья Новопашина.

Большой триколор появляется на улицах областной столицы и в День Конституции, в День России. Организаторы таких акций надеются, что они позволят ещё больше ощутить свою причастность к истории и величию нашей огромной страны.

Эдуард САМОЙЛОВ.

 

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