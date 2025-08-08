Сахалинцы вошли в состав сборной России по стрельбе

Воспитанники спортшколы по техническим видам спорта показали выдающиеся результаты на первенстве России по стрельбе. Турнир прошёл в Санкт-Петербурге и собрал 516 спортсменов из 37 регионов страны.

В индивидуальном зачёте Виктория Васильева завоевала золотую медаль в стрельбе из карабина среди девушек 16 – 20 лет. Артём Свержик стал серебряным призёром в дисциплине «карабин пневматический, стандартный класс» среди юношей 11 – 15 лет. Михаил Кимежук оказался в шаге от пьедестала в этой же категории, а Сергей Полушкин вошёл в число призёров, заняв четвёртое место в стрельбе из пистолета (16 – 20 лет).

В командном зачёте сборная Сахалинской области в составе Артёма Свержика, Михаила Кимежука, Виктории Васильевой и Юрия Светлякова завоевала серебряные медали.

По итогам соревнований команда включена в состав сборной России, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.