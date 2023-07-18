Сахалинцы вступили в борьбу за путёвки в финал вторых «Игр ГТО-2023»

Региональный этап II открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО-2023» стартовал в Южно-Сахалинске.

В ледового дворца «Кристалл» в течение недели сахалинские спортсмены будут сражаться за путёвки на финал соревнований. Он пройдёт с 10 по 17 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

— В XXI веке физкультура и спорт стали для большинства сахалинцев и курильчан образом жизни. Ваша заявка на «Игры ГТО» – это подтверждение активной жизненной позиции, желание выйти из зоны комфорта, двигаться вперёд и добиваться поставленных целей. Надеюсь, что участие в сегодняшнем мероприятии станет по-настоящему ярким и незабываемым событием для каждого. В прошлом году команда Сахалинской области стала обладателем первого Кубка Дальнего Востока. В этом году вас будет ждать серьёзная конкуренция – каждый постарается выложиться на максимум, но я верю, что сахалинцы вновь станут лучшими в нашем федеральном округе! – напутствовал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Участники выполняют семь упражнений. Вначале – челночный бег 10х10 метров, далее – комплекс, повторяющийся в течение 4 минут и включающий в себя 5 прыжков с толчком с места двумя ногами (минимальная длина прыжка 180 см для женщин и 200 – для мужчин), 10 отжиманий и 15 повторений на пресс. После истечения времени спортсменам дают минутный отдых, а затем они приступают к толчкам гири (30 повторений для мужчин и 20 для женщин), приседаниям с гирей (20 повторений) и подтягиваниям (10 для мужчин и 8 из положения лёжа для женщин).

— Это хорошая проверка и тест своих силовых, моральных и волевых качеств. Если смотришь со стороны, то кажется, что ничего сложного в упражнениях нет, но когда выполняешь, то осознаёшь, насколько это тяжело, — рассказал представитель команды Холмска Роман Хаматшин. – При выполнении всех заданий главное – правильно расставить силы, не начинать в быстром темпе, а пройти все испытания в нужном ритме. Думаю, я с этим справился хорошо.

20 и 21 июля к соревнованиям присоединятся островные школьники в возрасте 14-17 лет, а сам региональный этап «Игр ГТО» продлится до 23 числа. По итогам будут сформированы две сборные команды Сахалинской области. В одну попадут по трое сильнейших мужчин и женщин, а в другую – по столько же юношей и девушек, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.