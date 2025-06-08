Сахалинцы выбирают для летнего отдыха балтийское побережье и … Курилы

Продажи авиабилетов из областного центра до Калининграда устанавливает рекорд в этом отпускном сезоне. Меньше обычного сейчас берут билеты до Сочи, рассказывает руководитель авиационного агентства Хобби Ко Елизавета Манкина. Вполне возможно, что так проявляется эхо ЧП, произошедшего на Чёрном море в конце 2024 года – хотя разлив нефтепродуктов усиленно ликвидировали, люди выбирают другое море.

За загаром и морским тёплым бризом сахалинцы собираются и поближе – в Приморье. Билетов Южно-Сахалинск-Владивосток на лето тоже куплено много, пояснила Елизавета Манкина. В соседнем регионе есть популярные базы отдыха, на которые едут даже с западных областей России.

Среди зарубежных азиатских направлений в лидерах вьетнамское – это особенность нынешнего сезона. Раньше сахалинцы отдавали предпочтение Таиланду и Китаю. По-прежнему популярен пляжный отдых в Турции – билетов тоже продано много.

Отправиться в любую точку страны сейчас не проблема – региональное правительство поспособствовало увеличению рейсов в отпускной сезон из Южно-Сахалинска до Москвы, откуда потом можно лететь и за рубеж, и в другие регионы России.

На наше островное направление ставят двухпалубный самолёт «Боинг-747», он вмещает на 100 пассажиров больше чем воздушные суда, которые обычно летают между Сахалином и первопрестольной. В целом за первый месяц лета наш национальный авиаперевозчик сможет перевезти почти на 1500 пассажиров больше, чем планировала ранее. Всё это повысит доступность авиабилетов.

В июне авиакомпании «Аэрофлот», iFly, «Россия» будут выполнять еженедельно до 17 рейсов в столицу, в июле и августе – более 20 рейсов, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

«Аэрофлот» увеличил количество билетов по всему дальневосточному региону, которые доступны по «плоским» тарифам – от 26-27 тыс. рублей. В дополнение к этому он открыл продажу дополнительных билетов из областного центра до столицы на июнь.

При необходимости частоту полётов увеличат, региональные власти держат руку на пульсе.

Чем ближе дата вылета – тем дороже проезд. С одной стороны – есть плоские тарифы, но количество билетов по ним на каждый рейс ограничено, и можно не успеть поймать удачу за хвост.

Основная масса сахалинцев билеты в отпуск стала покупать с весны, рассказала Елизавета Манкина. Поэтому билеты до Калининграда и обратно могут обойтись в сумму около 100 тыс. рублей. Многие жители острова, в особенности молодые, стали практиковать отдых на Курилах.

Антон СМОЛЯКОВ.

Кстати

В 2025 году по «плоским» тарифам планируется перевезти не менее 1,5 млн пассажиров дальневосточных направлений – на 132 тыс. человек больше, чем в 2024 году.