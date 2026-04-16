Пятница, 17 апреля, 2026
Домой НОВОСТИ

Сахалинцы выбрали квоту на льготные авиабилеты до Москвы

Фото пресс-центра Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Их продажа закрыта, сообщили в одном из авиационных агентств областного центра.

Стоимость этих билетов, субсидии на которые выделяет государство, составляла от 10 200 рублей в одну сторону, приобретались они по прописке в Сахалинской области.

Аналогичный порядок был и для жителей других дальневосточных регионов. Продажа началась в декабре 2025 года. Статистика сразу же зафиксировала рекордный спрос.

Хотя продажа льготных билетов в сторону Москвы закрыта, по аналогичной и даже более низкой цене могут оплачивать проезд некоторые категории граждан.

Также для всех остаются доступными билеты по «плоским» тарифам перевозчика, они несколько выше льготных – от 18 400 рублей.

Антон СМОЛЯКОВ.

По теме:

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ