Сахалинцы выбрали квоту на льготные авиабилеты до Москвы

Их продажа закрыта, сообщили в одном из авиационных агентств областного центра.

Стоимость этих билетов, субсидии на которые выделяет государство, составляла от 10 200 рублей в одну сторону, приобретались они по прописке в Сахалинской области.

Аналогичный порядок был и для жителей других дальневосточных регионов. Продажа началась в декабре 2025 года. Статистика сразу же зафиксировала рекордный спрос.

Хотя продажа льготных билетов в сторону Москвы закрыта, по аналогичной и даже более низкой цене могут оплачивать проезд некоторые категории граждан.

Также для всех остаются доступными билеты по «плоским» тарифам перевозчика, они несколько выше льготных – от 18 400 рублей.

Антон СМОЛЯКОВ.

