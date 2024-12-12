Сахалинцы взяли Казанский Кремль

Сахалинские спортсмены стали обладателями пяти наград всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Казанского Кремля».

Турнир прошёл в Казани и собрал более 1200 участников из 40 регионов России.

В копилке сахалинских тхэквондистов одно «золото» и четыре «серебра». Награду высшей пробы завоевал Артём Ким. Вторые места заняли Владислав Ким, Евгений Кравченко, Альберт Чан и Виктория Беляева. Тренеры спортсменов – Денис Ким и Чан Де Сир, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Сахалинцы «забронзовели» в Хабаровске

Сборная команда сахалинской федерации по волейболу среди глухих завоевала бронзовые медали Кубка Дальнего Востока по волейболу среди лиц с нарушением слуха в Хабаровске.

В турнире приняли участие около 60 спортсменов из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.

В решающем матче за третье место островитяне с общим счётом по партиям «всухую» обыграли «Хабаровск-1» – 3:0.

В составе команды отличились капитан Максим Голованов, блокирующий Алексей Шилов, диагональный Виктор Авдейкин, пасующий Алексей Новожеев, защитник Денис Гайдамащук и нападающий Михаил Решетников.

– Результат достойный, особенно учитывая, что играли мужчины без замен. Впереди у нас не менее важный турнир. В апреле – мае нас ожидает открытый чемпионат Дальнего Востока по волейболу. Он также состоится в Хабаровске, – отметил тренер сахалинской команды Георгий Чичикашвили.