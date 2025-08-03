Сахалинцы взяли три медали на Кубке мира по савату

Сборная островного региона в составе национальной команды России блестяще выступила на Кубке мира по савату в дисциплине «ассо», прошедшем в Ташкенте. Наши спортсмены принесли в копилку страны две золотые и одну бронзовую медали, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

В соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов из 11 стран. Сильнейшие саватисты из Франции, Турции, Канады, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Хорватии, Непала, Италии, Сербии и России собрались в Ташкенте.

В состав сборной России вошли Тимофей Исаев, Тимофей Дудко и Владимир Хе. Оба Тимофея продемонстрировали выдающийся уровень подготовки, завоевав золотые награды. Бронзовая медаль Владимира Хе также стала достойным вкладом в успех региона.

По итогам всех схваток в копилке сборной страны оказалось девять золотых медалей и почётное второе место в общекомандном зачёте.