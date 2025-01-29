Сахалинцы завоевали 13 медалей дальневосточных соревнований по киокусинкай

Сахалинские спортсмены стали обладателями 13 наград чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по киокусинкай, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Состязания прошли в Хабаровске и собрали 900 бойцов из всех регионов Дальнего Востока.

Золотые медали завоевали Ева Черноусова, Роман Токмаков, Яна Физер и Анастасия Москалёва.

«Серебро» взяла Татьяна Барсукова.

Бронзовые награды в копилку островной сборной добавили Надежда Дехтелинская, Алёна Ли, Диана Черенда, Ксения Родионова, Алевтина Иванушкина, Андрей Моссензи, Владимир Тен и Владислав Хан.

Приз «За волю к победе» получил Кирилл Хе.

Сахалинские каратисты завоевали 16 медалей всероссийских соревнований

Сахалинская сборная команда по каратэ заняла третье место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Прииртышья».

Турнир прошёл в Омске и собрал более 1500 участников из 32 регионов России.

Сахалинскую область представили 28 каратистов спортшколы восточных видов единоборств. На протяжении трёх дней спортсмены боролись за медали в пяти возрастных категориях в дисциплинах «ката» и «кумитэ».

Островная команда завоевала 16 медалей – семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые, что позволило ей занять 3 место в общекомандном зачете. Сборная была удостоена кубка и ценного приза — телевизора.

Чемпионами в своих возрастных категориях стали Василиса Акимова, Никита Большаков, Евгений Сон, Заур Керимов, Валерия Дьякова, Вячеслав Хан, а также команда девочек в составе Карины Сапожниковой, Русланы Акимовой и Киры Мышевой.

На вторую ступень пьедестала поднялись Руслана Акимова, Кира Мышева, Ги Ен Ким, Никита Ким, Андрей Сайто и Максим Мышев.

Бронзовые медали завоевали Егор Рязанов, Екатерина Кин, Даниил Петраков, а также ката-группа девушек в составе Сафины Сулеймановой, Ирины Таджибаевой, Екатерины Кин и Яны Брюхановой.

Также на соревнованиях Никита Ким (тренер Ксения Семёнова) выполнил норматив мастера спорта России.

Более 200 гимнасток вступили в борьбу за награды чемпионата ДФО на Сахалине

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике стартовал в Южно-Сахалинске.

Звание сильнейших в стенах учебно-тренировочного центра «Восток» в течение трёх дней будут оспаривать 212 спортсменок. Они представляют Амурскую, Магаданскую, Еврейскую автономную, Сахалинскую области, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, республики Бурятия и Саха (Якутия).

Одной из команд, выступавших в первый день соревнований, стала групповая сборная островного региона. Девушки выступали в двух видах – «обручи и мячи» и «пять лент».

Чемпионат ДФО по художественной гимнастике продлится до 30 января включительно. Начало ежедневно в 9.00, завершение – в 17.00. Вход свободный.

Суперфинал «Локоволей-2024»

С 30 января по 1 февраля в Новосибирске будет проходить Суперфинал международного первенства ОАО «РЖД» «Локоволей-2024».

На 30 и 31 января запланированы игры в группах, на 1 февраля – финал.

Как в турнире юношей, так и в турнире девушек сыграют по восемь сильнейших команд, ярко проявивших себя на отборочном этапе.

В юношеском первенстве на награды будут претендовать команды Белгорода, Кемерово, Казани, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Беларуси, Казахстана и Монголии.

Состав Суперфинала девушек: Иркутск, Калининград, Краснодар, Новосибирск, Челябинск, Южно-Сахалинск, Беларусь и Казахстан.

Островной регион представят команды спортшколы по волейболу. Юноши в Суперфинале будут участвовать впервые, девушки – второй год подряд.

Сахалинцы смогут испытать себя в гонке с препятствиями в формате «Индор Лайт»

Сахалинцев приглашают принять участие в гонке с препятствиями в формате Indoor Light (Индор Лайт).

Соревнования пройдут 9 февраля в спортивном комплексе «Гидрострой». Начало в 9.00.

Состязания состоятся в индивидуальном зачёте. В него входит интервальный бег с преодолением различных препятствий на скорость, выносливость, ловкость, координацию и силу. Победителями становятся участники, выполнившие все задания за максимально короткий срок. За непрохождение препятствий выполняются штрафные задания и начисляется дополнительное время.

Все участники получат уникальную медаль финишера.

Регистрация открыта на официальном сайте http://priderace.ru/indoor_ocr