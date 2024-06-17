Сахалинцы завоевали бронзу всероссийских соревнований по гребле-индор

Островная команда атлетов в составе Николая Войтеховича, Евгения Дорохова, Ильяса Нургалиева и Екатерины Пуговкиной заняла третье место на всероссийских соревнованиях по гребле-индор, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Состязания проходили в онлайн формате и собрали спортсменов со всех регионов России. На протяжении нескольких недель команды преодолевали шесть дистанций протяженностью от 21000 метров до спринта 4х100 м.

Первое место заняли атлеты из Москвы, на втором месте команда из Тольятти.

Сахалинские легкоатлеты завоевали 44 медали в чемпионате и первенстве Дальнего Востока

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике прошли во Владивостоке и Спасске-Дальнем. Участие в соревнованиях приняли более 300 легкоатлетов из Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия).

Два соревновательных дня спортсмены определяли сильнейших в трех возрастных группах – мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет, юноши и девушки до 16 лет.

Островные спортсмены порадовали медалями практически во всех дисциплинах.

В состязаниях среди юношей и девушек до 16 лет первое место завоевали Виталий Ланцев, Вероника Груздо, Мария Юрина, а также мужская и женская команды в эстафете. Второе место заняли Артём Вяткин, Елизавета Иванченко, Виктория Толкачёва и Вероника Груздо. На третьем месте расположились Артур Кохан, Владислав Сазонов, Ростислав Нестеренко, Елизавета Иванченко и две островные команды в эстафетном беге.

В возрастной группе спортсменов до 23 лет золото соревнований выиграли Святослав Сайко, Евгений Турецков, Дмитрий Зимин, Алиса Платонова (2 медали) и две команды в эстафете. Серебряные награды у Евгения Турецкова, а также команды в эстафетном беге. Бронзовые медали у Максима Игнатченко, Владислава Трегубова и Алисы Митрофановой.

В чемпионате победу праздновали Светлана Кузьмина, Анастасия Андреева, Вадим Бубнов, Артур Кохан, Дмитрий Зимин, Мария Юрина и команда девушек в эстафетном беге. На второе место поднимались Вероника Косвинцева, Александр Кругляков, Вадим Бубнов, Артём Вяткин, Дмитрий Зимин и женская островная команда в эстафете. Третье место у Арины Ким, Кристины Лещиной, Ростислава Нестеренко и Алины Гареевой.

Сахалинец Дмитрий Иванов завоевал бронзу на соревнованиях «Юный стрелок России»

Южно-Сахалинский спортсмен Дмитрий Иванов принес островной команде медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России», которые традиционно проходят в Ижевске. В них принимают участие более 620 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из 43 регионов страны.

Дмитрий Иванов стал бронзовым призером в скоростной стрельбе из пневматического пистолета в возрастной категории «2009 год рождения и младше». У него 17 попаданий.

На Сахалине впервые откроют отделение синхронного плавания

Отделение синхронного плавания готовят к открытию в Южно-Сахалинске. Тренировать спортсменок будет пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Архиповская.

В преддверии старта нового для островного региона спортивного направления для всех желающих 11 июля состоятся знакомство с тренером, предварительная запись в секцию, розыгрыш абонементов в тренажёрный зал и бассейн, а также показательное выступление мастера спорта России по синхронному плаванию Марты Мельник.

Мероприятие пройдет в областной спортшколе водных видов спорта. Начало в 18.00.