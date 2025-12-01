Сахалинцы  завоевали  награды на  всероссийских  и международных  соревнованиях

Три победы Баишбека
Воспитанник спортивной школы «Кристалл» Баишбек уулу Жусуп стал обладателем золотой медали всероссийских соревнований по боксу, посвящённых памяти В. Н. Борисова.
Состязания прошли в Красноярске и собрали сильнейших спортсменов со всей страны.
Островной спортсмен выступал в весовой категории «до 63 кг», где провёл три поединка – первый выиграл с явным преимуществом, а в двух следующих был сильнее соперников по решению судей. Итоговый результат – золото турнира, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.
26 медалей каратистов
Сахалинские спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых медалей на международном турнире по киокусинкай памяти Шихана Валерия Пукаса. Престижные соревнования, объединившие в Хабаровске более 1000 участников из 19 стран, принесли островной команде 26 наград различного достоинства.
Наивысших результатов достигли Александр Амбражевич, Ева Черноусова и Тимур Им, одержавшие победы в своих категориях. Таисия Такиева продемонстрировала особые достижения, получив две золотые и одну серебряную награды. Матвей Веселовский пополнил общий результат команды золотой и серебряной медалями.
На вторую ступень пьедестала поднялись Надежда Дехтелинская, София Иванушкина и Тимур Мамаев, завоевавший два серебра. Бронзовыми призерами соревнований стали Татьяна Барсукова, Кирилл Хе, Диана Черенда, Алевтина Иванушкина, Максим Гусев, Ксения Родионова, Денис Ли, Тимур Кудлай, Дарья Шихова, Дмитрий Дзюин и Андрей Массензи.
— Высокий уровень конкуренции на турнире предъявлял серьезные требования к участникам: для достижения призовых мест спортсменам необходимо было провести по три — четыре поединка, каждый из которых требовал полной мобилизации сил. Стабильные результаты островных каратистов стали следствием планомерной подготовки с летнего периода, — отметил председатель сахалинской федерации киокусинкай, сенсей Никита Шимко.