Сахалинцы завоевали семь медалей на межрегиональных соревнованиях по дзюдо

Островные спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали межрегиональных соревнований по дзюдо «Юный Динамовец» в Хабаровске.

За награды боролись более 150 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной, Магаданской областей, Республики Бурятия и Чукотского автономного округа.

Воспитанники Игоря Кардаша и Олега Богданова показали высокие результаты в своих весовых категориях. «Золото» завоевали Вадим Прокопьев (46 кг), Карина Кожевникова (52 кг), Даниил Заякин (55 кг), серебряными призерами стали Ярослав Желонкин (50 кг) и Никита Тимошенко (73 кг), бронзовыми – Кирилл Че (50 кг) и Светлана Аргунова (63 кг).

Сахалинские борцы завоевали две медали на Кубке России по спорту глухих

В Калининграде прошел Кубок России по спортивной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. В нем приняли участие около 100 спортсменов из 19 регионов страны.

Сахалинскую область представили Максим Симоненко и Максим Яшенко. Каждому из них удалось завоевать бронзовые медали в своих видах программы и весовых категориях.

Максим Симоненко стал третьим в вольной борьбе среди борцов весом 97 кг, а Максим Яшенко показал третий результат в греко-римской борьбе среди спортсменов весом до 130 кг, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Сахалинцы отправятся в большой финал Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики»

Сахалинцы успешно выступили на дальневосточном этапе отборочных соревнований по спортивной гимнастике Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики».

Состязания прошли в Благовещенске и собрали сильнейших атлетов из регионов Дальнего Востока. Были командные соревнования и личное многоборье. Островной регион представляли 24 спортсмена, двое судей и член комитета федерации России гимнастики по виду спорта «спортивная гимнастика».

Команда гимнастов 1 юношеского разряда – Алексей Бадыкшанов, Артём Карпенко, Кирилл Острочревый и Егор Осавалюк – одержала победу и отобрались в большой финал «Лиги гимнастики». Он пройдёт с 8 по 10 декабря в Москве.

Среди спортсменов 2 юношеского разряда победу одержали Арсений Стаценко, Владимир Путиленко, Максим Кузьменко и Денис Алексютенко. Третье место заняли Владислав Брянчик, Марк Валько, Артём Малик, Владимир Трофимов.

Команда 3-го юношеского разряда – Никита Мазуркевич, Иван Зыков, Святослав Кошелев и Никита Вернер – завоевала “золото”. Александр Трофимов, Роман Фролов, Александр Зыков, Артём Фролов и Артём Маленков стали серебряными призёрами.

Также островные спортсмены успешно показали себя в личных состязаниях, завоевав награды и попав в шестёрки сильнейших в своих категориях. А Игорь Осадчий был отмечен наградой как самый юный участник состязаний.