Сахалинцы завоевали семь медалей в мировой серии гонок с препятствиями Spartan Race в Таиланде

В Таиланде на острове Пхукет на территории Blue Tree прошла одна из самых известных в мире серия забегов с препятствиями Phuket Spartan Trifecta Weekend & Hurricane Heat 12 HR.

Забеги Spartan Race проводятся в трёх десятках стран мира. На дистанции атлеты взбираются по канатам, пробираются через грязь, таскают камни, проходят другие непростые испытания.

Сильнейшие атлеты со всего мира собрались в Таиланде, чтобы проверить свою стойкость. Среди них – команда сборной Сахалина и множество российских спортсменов.

Участников ожидали дистанции «Sprint 5K» – 5 км с 20 препятствиями, «Super 10K» – 10 км с 25 препятствиями, «Beast 21K» – 21 км с 30 препятствиями и «Hurricane Heat 12HR» – 12-часовое командное испытание, требующее выносливости и совместной работы.

Соревнования шли два дня. Они были успешны для островитян. Сергей Пыляев стал серебряным призером в абсолютном зачете на дистанциях 10 и 21 км с препятствиями.

Александр Артюкевич взял «золото» на дистанции 21 км и «серебро» на 10 км в возрастной категории «35 – 39 лет». В этой же возрастной категории Ирина Кручинкина завоевала бронзу на дистанции 21 км.

Серебряным призером на 10 и 21 км в возрастной категории «40 – 44» стал Игорь Ощепков.

Сахалинские спортсмены Рашид Рашидханов, Виктор Усов, Александр Киселев, Денис И, Максим Нуждин, Марина Пыляева и Ольга Лисс также показали высокие результаты во всех форматах соревнований, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.