Сахалинцы завоевали шестнадцать медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

На «Янтарный кубок»

Всероссийские соревнования по тхэквондо «Янтарный кубок» прошли в Светлогорске с 16 по 18 сентября. На татами физкультурно-оздоровительного комплекса «Светлогорский» вышли более 200 спортсменов. Сборную команды Сахалинской области представили тхэквондисты островной ассоциации тхэквондо, представляющие Южно-Сахалинск, Корсаков и Невельск. Тренерами сахалинцев в этом турнире стали Виталий Чан, Сергей Ли, Герман Цой и Владимир Тулупов, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

— На соревнованиях многие спортсмены из других регионов России показывали хороший уровень подготовки. Сахалинские тхэквондисты смогли показать свой максимум, что позволило им завоевать несколько наград в турнире, — сказал президент сахалинской ассоциации тхэквондо Андрей Серебрюхов.

Сахалинцы завоевали 11 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Золотыми медалистами стали корсаковцы Олег Бадалян, Екатерина Тимошенко, Максим Ли, Тимофей Тхагапсов, Полина Сапунова, Дмитрий Ким и южносахалинцы Альберт Чан, Артём Ким, Кристина Когай, Виктория Беляева, Алина Цой. Вторые места в своих весовых категориях заняли тхэквондисты из островной столицы Евгений Кравченко и Мильяна Бабенко. Бронзовые медали «Янтарного кубка» достались Чан Су Ли и Владиславу Сину из Южно-Сахалинска, а также Екатерине Тимошенко (Корсаков). Екатерина, как уже было сказано выше, заняла первое место среди юниорок (до 55 кг), а свою бронзу выиграла в категории «Женщины» (до 57 кг).

Специальным призом «За лучшую технику» отмечен Альберт Чан. Он победил во всех поединках с явным преимуществом. Альберт является воспитанником заслуженного тренера России Дениса Кима.

Мяч – в кольце

В Хабаровске завершился дальневосточный фестиваль баскетбола «Лига Про детям». В течение пяти дней свыше 600 баскетболистов оспаривали награды в форматах 3х3 и 5х5.

— В турнире 3х3 играли 75 команд, а в турнире 5х5 – 34. Они представляли Еврейскую Автономную, Амурскую, Сахалинскую области, Республику Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. Возраст участников – от 2012-2013 г.р. до 2004 г.р. и старше, — пояснили организаторы.

В активе островных баскетболистов одна награда. Ее завоевала команда мальчиков 2012-2013 г.р., занявшая третье место в турнире 5х5.

Бронзовыми призерами соревнований стали Дмитрий Веселов, Кирилл Галуцкий, Платон Гущин, Алексей Пичуев (все – Корсаков), Александр Рязанцев, Тимур Ким, Денис Конопелько, Григорий Моисеев, Арсений Солодухин, Глеб Цвиркун, Всеволод Чаленко, Никита Якушев (все – Южно-Сахалинск), тренеры Василий Воронич и Михаил Игнашкин.

Участников поздравил бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Бокс!

Открытый областной турнир по боксу, посвященный освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, прошёл в Южно-Сахалинске с 14 по 18 сентября. Местом проведения боксёрских поединков был выбран учебно-тренировочный центр «Восток». Участниками соревнований стали 45 спортсменов в возрасте 11-16 лет из Республики Саха (Якутия), Сахалинской и Иркутской областей.

Боксёры показали хорошую технико-тактическую подготовку, поэтому зрители увидели зрелищные и качественные поединки.

Среди юношей 2007-2008 г.р. в весовой категории 46 кг золото завоевал Искандер Микаилов, серебро у Илхома Каримова. Оба спортсмена представляют Южно-Сахалинск.

Среди боксеров до 50 кг победу праздновал Владислав Миронов из Холмска.

Холмчанин Алексей Джаспенов стал лучшим в весовой категории 54 кг. На втором месте оказался Арсен Адамов из Якутска, замкнул призовую тройку Станислав Архипов из Южно-Сахалинска.

В весовой категории 57 кг победил Даниил Слепухин из Южно-Сахалинска, второе место занял Андрей Коростелёв из Томари, третьим стал Даниел Турдалиев из островной столицы.

Среди спортсменов весовой категории 60 кг южносахалинец Илья Черненко завоевал золото, серебряная медаль у Павла Добренко из Томари.

Евгений Жатько из Шахтёрска стал лучшим боксёром в весовой категории 63 кг, а спортсмены из Южно-Сахалинска Александр Славков и Богдан Шевченко заняли второе и третье места соответственно.

В весовой категории 70 кг первое место занял Антон Салатинский из Корсакова, второе место забрал Кирилл Канн из Южно-Сахалинска.

В самой тяжелой весовой категории среди боксеров 2007-2008 г.р. (75 кг) золотую медаль получил Алмамбет Батыров из Южно-Сахалинска, серебряную награду забрал Данил Базулук из Корсакова.

Не менее зрелищные поединки показали боксёры 2009-2010 г.р. В категории 38 кг лучшим стал Азим Дадажонов из Южно-Сахалинска, холмский спортсмен Максим Самойленко был вторым, замкнул призовую тройку южносахалинец Никита Никитин.

Среди боксёров весовой категории 44 кг Артём Гольдер из Ангарска завоевал золото, серебряная награда досталась Денису Васильеву из Южно-Сахалинска, третье место разделили корсаковцы Максим Белов и Максим Рябинин.

Руслан Крутенков из Корсакова занял первое место в весовой категории 44 кг, второе место у Мансура Абдуллаева из Иркутска.

В весовой категории 46 кг Амир Гиёсов из Южно-Сахалинска стал первым, Сергей Дубешко из Корсакова занял второе место, тройку призёров замкнул южносахалинец Павел Андриясов.

Артём Канн из Корсакова стал лучшим боксёром в весовой категории 50 кг. За ним на пьедестале расположились Абил Абасбеков и Арсений Рацюк, представляющие Южно-Сахалинск.

В весовой категории 52 кг Айдин Абасбеков завоевал золотую медаль, серебряную награду получил Алексей Юлин. Оба спортсмена представляют островную столицу.

Якутский боксёр Эрчимэн Слепцов занял первое место в весовой категории 54 кг, Даниил Скворцов из Шахтёрска стал вторым.

Среди спортсменов весовой категории 57 кг золото у Андрея Зыбцева из Иркутска, серебряную медаль получил Арсен Варданян, представляющий Южно-Сахалинск.

В весовой категории 60 кг лучшим признан южносахалинец Артём Сим.

В младшей возрастной группе 2011-2012 г.р. в весовой категории 38 кг на первое место поднялся Никита Уткин из Южно-Сахалинска, вторым стал Вениамин Колач из Южно-Сахалинска. Среди спортсменов в категории 42 кг пьедестал заняли корсаковские боксёры. Никита Нехаенко завоевал золото, а Александр Пак довольствовался серебром.

Организаторы соревнований также определили обладателей специальных призов. Лучшим боксером признан Артём Гольдер. Призом «За волю к победе» награждён Алексей Джаспенов. В номинации «Самый зрелищный бой» отмечены были четыре боксёра – Абил Абасбеков, Артём Канн, Алмамбет Батыров и Данил Базулук. Лучшим тренером стал Владимир Санкиров из Иркутска. Самвел Абрамян из Южно-Сахалинска получил награду «Лучший судья соревнований».

Сахалинская сборная юниоров вошла в ТОП-5 команд «Игр ГТО-2023»

Во Владивостоке на открытом Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО-2023» прошли соревнования среди юниоров. Юниорская сборная Сахалинской области попала в пятёрку лучших команд Игр.

Сахалинцы показали высокие результаты выполнения всех комплексов, неудачно выступив лишь в одном.

В состав юниорской сборной области вошли Илья Богатырев, Анна Струкова, Егор Шаповал, Диана Ким, Алексей Куминов и Светлана Мартынюк.

Наши кикбоксеры — призеры Всероссийских Игр боевых искусств

Анапе прошли XV Всероссийские юношеские Игры боевых искусств.

Участвовали около пяти тысяч человек из более семидесяти регионов страны.

Островной регион был представлен командой по кикбоксингу, в состав которой вошли 20 спортсменов из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. Они боролись за медали в соревнованиях по кикбоксингу, тайскому боксу и тхэквондо ГТФ.

В результате в копилке сахалинской сборной 16 медалей разного достоинства. Так, золото завоевали Денис Ли (кикбоксинг), Руслан Тимаев и Тимур Сейтаблаев (оба выступали в тайском боксе), а также Владислав Ма (тхэквондо ГТФ).

Обладателями серебряных медалей стали Александр Лепетун (тхэквондо ГТФ) и Евгений Ненашев (кикбоксинг).

Третью ступень пьедестала заняли сахалинцы: Денис Ли (тхэквондо ГТФ), Ростислав Микшенко, Александр Лепетун, Шуну Челтушев, Марк Энто, Илья Долгих, Анастасия Меленкес, Софья Кубыро и Карина Казанцева – все боролись в кикбоксинге.

Футбол: победа и поражение

Пятнадцатый тур Дальневосточный юношеской футбольной лиги завершался в Южно-Сахалинске. Островитяне на стадионе «Спартак» принимали «СШОР № 2» из Комсомольска-на-Амуре.

В турнире «младшаков» «Сахалину» нужна была только победа, чтобы остаться в медальной гонке. Перед игрой он отставал от третьего места на пять очков, имея матч в запасе.

Возможно, давление последних туров сыграло с футболистами «Сахалина» злую шутку, но в игре они были мало похожи на лучшую версию самих себя. И проиграли — 1:2.

Совсем по-другому проходил матч «старшаков». 4:1 в пользу «Сахалина».

Это была одна из лучших игр этого сезона команды Олега Сидоренкова в сезоне.

— Хорошая игра. По многим компонентам мы выглядели очень организованно. Единственное, что пропустили гол, который не вытекал из логики игры. Небольшая ошибка, за которую нас тут же наказали. Впереди нас ждут три самых важных матча сезона, к которым мы должны подойти во всеоружии, — проанализировал матч наставник «Сахалина» Олег Сидоренков.