Сахалинцы завоевали три медали первенства ДФО по классическим шахматам

Первенство ДФО в Южно-Сахалинске завершилось классическими шахматами. В шести возрастных группах состязались 268 участников, сообщила пресс-служба минспорта региона.

В турнире U11 у девочек в тройку лидеров ворвались две шахматистки из Бурятии: София Ертуханова стала первой (7,5 очка), Яна Ябжанова – третьей (6,5). Между ними вклинилась рейтинг-фаворит Ксения Вахитова из Приморья (7).

У мальчиков рейтинг-лидер Богдан Калинин из Приморья опередил Алексея Хижняка из Амурской области по дополнительным показателям (оба набрали по 7 очков). На пол-очка от них отстал Владислав Каширин с Камчатки.

В U13 Сэлмэг Тучинова из Республики Бурятия оформила золотой «хет-трик». К победам в блице и рапиде она добавила первое место в «классике», забрав у соперниц все 9 очков. На 2,5 очка отстала Дарья Ким из Приморья. Третьей финишировала Дарья Бадараева, которая принесла единственную медаль Магаданской области (6 очков).

У юношей рейтинг-фаворит Тимофей Фишер из Приморья (он был единственным в этой возрастной группе, чей рейтинг перевалил за 2000 пунктов) занял только третье место (7,5 очка). Выше него по турнирной лестнице вскарабкались Иван Солянников из Забайкалья (8 очков) и Даниил Каминский из Хабаровского края (7,5).

В U15 у девушек золотую награду оставила на Сахалине Марина Круглова (8 очков). Всю дистанцию она шла второй, прессингуя Анну Чеснокову из Приморья. Стоило только лидеру оступиться в заключительном туре, как островная шахматистка ухватилась за свой шанс и взлетела на вершину пьедестала. Анна Чеснокова осталась с серебром (7,5 очка). Алина Минеева с Камчатки – бронзовый призер (6,5).

Большого преимущества над конкурентами добился Артем Солдатов из Бурятии в юношеском первенстве. Он набрал 8,5 очка и оторвался от преследователей на 2,5 балла. Дополнительные коэффициенты принесли серебро Тимофею Гершеновичу из Хабаровского края, бронзу – Никите Зименсу из Приморья.

В U17 у девушек в блице и рапиде два первых места неизменно занимали Анна Щипина из Забайкалья и Татьяна Имыхелова из Бурятии. В «классике» ситуация не изменилась. Анна Щипина, победившая в блице, победила и в медленных шахматах (8,5 очка). У Татьяны Имыхеловой – серебро (7,5). С бронзовым настроением завершила турнир Ксения Кокорева с Камчатки (6 очков).

Сахалинец Михаил Парецкий четыре раза становился серебряным призером первенства ДФО в «классике» и один раз – бронзовым. А вот золотой награды у семикратного блиц-победителя ДФО еще не было. Теперь – есть. Михаил закрыл этот гештальт, набрав 7,5 очка. Второе место занял Михаил Власюк из Хабаровского края (6,5 очка), третье – Артур Васильев из Якутии (6).

Валерия Гончаренко с Камчатки – шахматная принцесса ДФО в U19 (7 очков). На пол-очка меньше у Марии Нефёдовой из Хабаровского края. Эмма Киселёва из Приморья приватизировала бронзу (6).

Юношеское первенство завершилось победой Альберта Постникова из Якутии (7,5 очка). Сахалинец Владислав Черняев второй год подряд входит в ТОП-3. На этот раз у него серебро (6,5). С бронзой возвращается в Амурскую область Владимир Банецкий (6), который также был третьим в рапиде.

Таким образом, в активе сахалинских шахматистов – две золотые (Марина Круглова, Михаил Парецкий) и серебряная (Владислав Черняев) награды.

Последний раз два золота у сахалинцев было в 2009 году. А с 2014 по 2014 год ни разу не было более двух наград.