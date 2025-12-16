Сахалинцы зря на соревнования не ездят. Только за медалями

Вытолкнул соперника за ковер – получи победный балл

Денис Бакай завоевал серебряную медаль первенства России по греко-римской борьбе среди ветеранов.

Соревнования прошли в подмосковных Мытищах и собрали около 300 борцов из разных субъектов страны.

Островитянин (воспитанник спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, тренер Ци Ин Бок) боролся в дивизионе «С» (45 — 50 лет) в весовой категории до 88 кг.

Первые три схватки сахалинец выиграл со счетом 8:0, отметили в пресс-службе минспорта региона. В схватке за выход в финал он проигрывал 0:7, но во втором периоде сумел сравнять счет. На последних секундах Денис Бакай вытолкнул соперника за ковер, за что судьи дали ему победный балл. В финале островной борец уступил в равной борьбе и стал обладателем серебряной награды.

Денис Бакай является бронзовым призером ветеранского первенства мира 2021 года и Кубка России (2021 и 2025 год), а также победителем международного турнира в Рязани (2025 год).

В «Кристалле» — кристально золотые боксеры

Сахалинцы стали обладателями двух золотых наград всероссийских соревнований по боксу «Кубок мэра города Хабаровска».

Состязания собрали 186 сильнейших юношей и юниоров из 25 регионов страны.

В категории «юноши, до 54 кг» первое место занял Амир Гиёсов. В весе 92+ кг среди юниоров победу одержал Таймураз Тавгазов. Оба – воспитанники спортивной школы «Кристалл». Воспитанник спортшколы г. Поронайска Егор Степкин занял третье место в категории «юниоры, 75 кг».