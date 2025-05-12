Сахалинец Ахмед Ахмедов – чемпион Европы по каратэ

Сахалинский спортсмен Ахмед Ахмедов победил на чемпионате Европы по каратэ.

Соревнования прошли в Ереване и собрали более 500 участников из 50 стран.

Воспитанник спортшколы восточных видов единоборств, спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области Ахмед Ахмедов выступал в весовой категории до 60 кг иподнялся на высшую ступень пьедестала, победив в финале албанца Оргеша Арифи.

Сборная команда России, выступавшая под нейтральным флагом, завоевала два «золота» и по одной серебряной и бронзовой медали, разделив первое командное место с каратистами из Хорватии, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.