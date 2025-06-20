Сахалинец Александр Мельников стал победителем первенства России по настольному теннису

В Калуге состоялось первенство России по настольному теннису. Участие в национальном форуме приняли 96 мальчиков и 96 девочек в возрасте до 12 лет.

Островную область на этих состязаниях представлял воспитанник спортшколы игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска Александр Мельников (тренеры Людмила Бондарь и Сергей Печерин), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

На первом этапе сахалинец уверенно занял первое место в своей подгруппе (участники были разделены на 16 подгрупп) и получил право продолжить борьбу в плей-офф за 1 – 32 место.

В дальнейшем Александр Мельников сумел проявить свои лучшие качества, выиграв еще пять матчей подряд.

В финале его соперником был лидер рейтинг-листа Арсений Шонин из Москвы. Островной теннисист проиграл две первые партии, оказавшись на краю поражения. Однако затем смог совершить «come back», выиграв три партии подряд. Это принесло ему титул победителя первенства страны.

Впервые в истории представитель Сахалинской области сумел завоевать золотую медаль первенства России.

– Для меня это второе первенство страны. Я еще участвовал в первенстве до 14 лет, но выступил там отрицательно. Сейчас планировал попасть в пятерку сильнейших. В плей-офф все игры были тяжелыми. В финале у меня была задача играть сопернику по центру и под левую, не давать ему играть справа, – так прокомментировал свое выступление Александр Мельников в интервью пресс-службе федерации настольного тенниса России.

Фото спортшколы игровых видов спорта, Федерация настольного тенниса России.

Сахалинские борцы завоевали три медали на первенстве России

Островные спортсмены взяли две золотые и бронзовую награды на первенстве России по спорту глухих среди юношей до 16 лет.

Южносахалинец Никита Рыбченков совершил впечатляющий «золотой дубль». Он одержал победу сначала в греко-римской борьбе, а спустя два дня триумфально повторил успех вольной.

— Это достижение не только подтвердило статус Рыбченкова, как члена основной сборной команды России, но и подчеркнуло его высокий уровень подготовки, – отметил тренер Александр Ваулин.

Ещё одним поводом для гордости региона стало выступление Германа Муна, который завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе. По итогам соревнований он вошёл в дублирующий состав сборной страны, что открывает перед ним перспективы для дальнейшего спортивного роста.

Сахалинцы ярко проявили себя на чемпионате и первенстве ДФО по легкой атлетике

Самые быстрые и прыгучие легкоатлеты Дальнего Востока собрались в столице Приморья. На стадионе «Динамо» состоялись чемпионат и первенство ДФО. В чемпионате выступали взрослые спортсмены, а в первенстве – юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 23 лет.

– Всего было разыграно около 80 комплектов наград почти в 20 дисциплинах. Данные состязания – это важный этап отбора на всероссийские соревнования, – пояснили организаторы.

Островные легкоатлеты завоевали свыше двадцати наград разного достоинства.

Очередного успеха добилась мастер спорта Алиса Платонова, быстрее всех промчавшаяся 400 метров на чемпионате ДФО. На этой же дистанции, но с барьерами, второй результат показала Анна Струкова.

В юниорском первенстве победили Анастасия Андреева (тройной прыжок), Максим Игнатченко и Вероника Косвинцева (оба – 400 м с/б), Михаил Кожаров (200 м), Кирилл Кожухов (400 м), Владислав Трегубов (100 м), а также эстафетные команды юниорок (4 по 100 м) и юниоров (4 по 400 м).

Серебряными наградами отмечены Илья Халин (100 м), Кирилл Кожухов (200 м), Александра Демина (тройной прыжок), команда юниорок в эстафете 4 по 400 м.

Бронзовые медали заслужили Алексей Жиров (100 м), Владислав Трегубов (200 м) и Алиса Митрофанова (400 м).

Победительницами первенства ДФО среди девушек до 16 лет стали Виктория Толкачева (100 м) и Вероника Груздо (300 м с/б).

Вероника также финишировала второй в забеге на 400 метров. Еще одно «серебро» в активе Максима Ха (300 м с//б).

С бронзовыми результатами вернулись домой Артур Кохан (100 м) и Елизавета Дю (2000 м с/п).

Юношеские команды заняли второе место в эстафете 4 по 100 метров и третье – 4 по 400 метров. Девушки в обеих эстафетах прибежали вторыми.

В командном зачете юношеская сборная заняла пятое место, а юниорская – второе.

Фото спортшколы летних видов спорта.

Островные легкоатлеты отличились на «Дружбе»

Стадион «Дружба» Биробиджана стал ареной проведения межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Шолом–2025». В столице Биробиджана состязались юноши и девушки 2010 г.р. и младше.

В программу соревнований входили беговое троеборье и смешанная эстафета 4×400 м.

В смешанной эстафете сахалинская команда финишировала третьей, а в личном зачете островные легкоатлеты завоевали две награды.

Елизавета Дю показала лучший результат среди девушек, у Дмитрия Есипенко – «бронза» среди юношей.

Неплохо проявили себя Владимир Шельгов (четвертое место), Олеся Позднякова (шестое), Елизавета Картавых (седьмое), Алексей Михайличенко (восьмое).

Всё это позволило команде спортшколы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого занять третье место в общем зачете.

Фото спортшколы летних видов спорта.

Из Якутска – шесть!

18 июня футболисты «СШ «Сахалин» сыграли матчи шестого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Они совершили самый дальний выезд в сезоне, пролетев на самолете до Якутска почти 2000 км.

В турнирной таблице хозяева поля были далеки от гостей. У «младшаков» «СШФ-Якутия» занимала предпоследнее место, набрав одно очко. Островитяне набрали в шесть раз больше (пятое место).

Что касается результативности, то «СШ «Сахалин» забила в 14 раз больше мячей, чем ее соперник.

В турнире U18 «СШФ-Якутия» также занимала предпоследнее место, а островные футболисты – четвертое.

Поэтому гости гораздо больше подходили под определение «фаворит матча», чем хозяева. Однако статус фаворита нужно было еще доказать на поле. К счастью, островитянам это удалось. Правда, дорога к победам оказалась с ухабами.

Матч «младшаков» активнее начала «СШФ-Якутия». До опасных моментов дело не доходило, но напряжение чувствовалось.

А у гостей реальный шанс открыть счет возник на 22-й минуте, когда Кирилл Сурнин нанес два опаснейших удара. Первый с большим трудом отразил голкипер «Якутии», второй приняла на себя штанга. Чуть позже Кирилл проверил на прочность еще и перекладину.

Увы, но в промежутке между этими эпизодами отличилась «Якутия»: Павел Пухов пробил в дальний угол и распечатал ворота гостей.

На этом беды островитян не закончились. Ярослав Королев был удален с поля за фол последней надежды.

«СШ «Сахалин» ответила сольным проходом Кирилла Сурнина, который, обманув нескольких защитников, выскочил один на один с вратарем, но пробил чуть неточно.

Были поводы для досады и у якутских футболистов: две их атаки привели к ударам в штангу, а когда мяч всё же влетел в ворота, гол был отменен из-за предшествующей игры рукой.

В начале второго тайма вновь был момент у Кирилла Сурнина: после его удара защитник вынес мяч из пустых ворот.

И всё же островной нападающий добился своего. Да еще и дважды! На 61-й минуте гости быстро разыграли штрафной, форвард выскочил один на один с вратарем и сравнял счет – 1:1. А на 67-й минуте после прострела Кирилла защитник «Якутии» срезал мяч в свои ворота – 2:1 в пользу гостей.

В оставшееся время обескураженные хозяева поля пытались зацепиться хотя бы за ничью, но догнать «СШ «Сахалин» они так и не смогли.

У «старшаков» событийности тоже хватало. Было удаление (у хозяев поля), были попадания в штангу и перекладину, были промахи из выгодных положений.

А вот гол был только один. Правда, в нужном направлении. На исходе первого тайма Дилан Одинаев завершил доооооооолгий розыгрыш углового снайперским ударом. Для победы этого оказалось достаточно (1:0).

В итоге островные команды улетели из столицы «алмазной республики» не только с хорошим настроением, но и с шестью очками. Продолжение следует?

Сахалинцы привезли 15 медалей со Всероссийского турнира Специальной Олимпиады

Островитяне завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей на Всероссийском турнире Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе» в Казани.

По итогам выступления сборной команды регионального отделения «Специальной Олимпиады России» Сахалинской области результаты распределились следующим образом:

Роман Беспальченко – 1 место 50 м вольный стиль

Кирилл Елькин – 1 место 100 м вольный стиль

2 место 50 м брасс

Павел Новиков -1 место 25 м вольный стиль

1 место 50 на спине

3 место 50 м вольный стиль

3 место 25 м на спине

Илья Серебряков – 1 место 50 м на спине

Эстафета 4х25 м (инклюзивная смешанная) в вольном стиле:

1 место – Роман Беспальчеснко, Татьяна Гракович, Татьяна Гречаная, Кирилл Елькин

3 место – Илья Серебряков, Павел Новиков в объединённой команде

Эстафета 4х25 м в комплексном плавании:

2 место – Кирилл Елькин в объединённой команде

Эстафета 4х25 м (смешанная) в комплексном плавании:

2 место – Кирилл Елькин в объединённой команде

3 место – Павел Новиков в объединённой команде

3 место – Роман Беспальченко, Илья Серебряков в объединённой команде

Эстафета 4х50 (смешанная) в вольном стиле:

1 место – Роман Беспальченко, Кирилл Елькин в объединённой команде

2 место – Павел Новиков в объединённой команде

Островные легкоатлеты завоевали девять медалей первенства ДФО по метаниям

В Спасске-Дальнем состоялись чемпионат и первенство ДФО по метаниям. В метании диска и копья, а также толкании ядра состязались спортсмены трех возрастных групп (юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, мужчины и женщины).

Спортсмены представляли Амурскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Республику Саха (Якутия).

Островные легкоатлеты (воспитанники спортшколы летних видов спорта) завоевали девять медалей (четыре золотые, две серебряные и три бронзовые).

В юниорском первенстве Дмитрий Зимин стал победителем в метании копья (59,03 м) и толкании ядра (12,45 м), вторым призером в метании диска (32,10). При этом, он выполнил норматив кандидата в мастера спорта в метании копья.

Также три награды в активе Артура Кохана в U16. Воспитанник тренера Натальи Шапкиной опередил всех конкурентов в метании копья (61,10 м), а толкании ядра (12,65 м), а в метании диска занял второе место (22,90 м).

Отметим, что результат Артура Кохана в метании копья является лучшим в России в этой возрастной группе в 2025 году, а также это – новый рекорд области в U16.

В U16 Константин Бердников (тренер Марина Чим) взял две «бронзы» (метание диска – 20,67 м; толкание ядра – 11,24 м), а Нелли Курочкина (тренер Олег Попов) стала бронзовым призером в толкании ядра (9,62 м).

Фото спортшколы летних видов спорта.

Островные дзюдоисты семь раз поднимались на пьедестал почета чемпионата ДФО

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо. Награды оспаривали 57 спортсменов из семи регионов Дальнего Востока.

Дзюдоисты боролись за медали и право представлять округ на чемпионате России в Екатеринбурге (15 – 19 октября).

Островные спортсмены завоевали семь медалей (две золотые, две серебряные и три бронзовые).

Чемпионами ДФО стали Доминика Динокова (до 57 кг) и Евгений Солонский из Макарова (до 100 кг).

С серебряными наградами вернулись домой Эльдар Хабиев (до 60 кг) и Максим Батраков (до 66 кг).

«Бронзу» заслужили Рустам Гуляев (до 66 кг), Дмитрий Аристов (до 81 кг) и Павел Бударнов (до 100 кг).