Сахалинец Александр Русаков завоевал шесть медалей всероссийского фестиваля зимнего плавания

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Всероссийский фестиваль зимнего плавания «Русский открытый Кубок Тихого океана» состоялся во Владивостоке. На состязания приехали более двухсот спортсменов из 34 регионов страны.

– Это уникальное мероприятие, которое проводится в солёных водах Японского моря на Тихоокеанском побережье Российской Федерации, – рассказали организаторы.

Среди участников этих состязаний был Александр Русаков из Корсакова. Он был заявлен за команду Межрегиональной ассоциации холодного плавания (МАХП), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Островной пловец первенствовал в заплывах на 100, 200 и 400 метров вольным стилем и финишировал вторым на дистанции 25 метров баттерфляем. А еще он помог команде МХАП победить в эстафетах 4 по 25 метров вольным стилем и комбинированной.

Таким образом, в активе Александра Русакова шесть медалей (пять золотых и серебряная).

Фото спортивной школы «Флагман» Корсакова.

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