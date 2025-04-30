Сахалинец Александр Русаков завоевал шесть медалей всероссийского фестиваля зимнего плавания

Всероссийский фестиваль зимнего плавания «Русский открытый Кубок Тихого океана» состоялся во Владивостоке. На состязания приехали более двухсот спортсменов из 34 регионов страны.

– Это уникальное мероприятие, которое проводится в солёных водах Японского моря на Тихоокеанском побережье Российской Федерации, – рассказали организаторы.

Среди участников этих состязаний был Александр Русаков из Корсакова. Он был заявлен за команду Межрегиональной ассоциации холодного плавания (МАХП), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Островной пловец первенствовал в заплывах на 100, 200 и 400 метров вольным стилем и финишировал вторым на дистанции 25 метров баттерфляем. А еще он помог команде МХАП победить в эстафетах 4 по 25 метров вольным стилем и комбинированной.

Таким образом, в активе Александра Русакова шесть медалей (пять золотых и серебряная).

Фото спортивной школы «Флагман» Корсакова.