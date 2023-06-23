Сахалинец Александр Яблочников взял золото соревнований по триатлону в Самаре

Плыл, гнал на велосипеде и бежал

Сахалинский спортсмен Александр Яблочников показал первый результат в своей возрастной группе соревнований по триатлону IronStar Samara.

Состязания прошли в Самаре и собрали более 1000 спортсменов со всей России.

Островитянин выступал в возрастной категории «35 — 39 лет» на олимпийской дистанции – 1500 метров вплавь, 40 км велогонок и 10 км бегом. Преодолеть все этапы Александр Яблочников смог за 2 часа 10 минут – это первый результат в его возрастной группе и 19-й – в общем зачёте, сообщила пресс-служба оластного минспорта.

Фото из фотобанка IronStar — организаторов триатлона.

Серебряный забег

Сахалинская спортсмена Алиса Платонова завоевала серебряную награду 11 этапа «Королевы спорта» – Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике памяти первого олимпийца Чувашии – бронзового призёра Мельбурнской Олимпиады 1956 года, заслуженного мастера спорта СССР А.В. Игнатьева.

Состязания прошли в Чебоксарах и собрали более 300 спортсменов из России и Беларуси.

В финальном забеге на дистанции 400 метров воспитанница спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого, спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области Алиса Платонова (тренер Наталья Шапкина) стала второй, показав результат 54,77 секунды.

С разгромным счетом

Продолжается первенство Дальневосточного федерального округа по футболу среди команд юношей спортивных школ 2010 г.р. Островной регион в этих состязаниях представляют воспитанники 2010 года рождения спортшколы «Сахалин» (тренер Антон Бучинский).

В очередном матче команда Антона Бучинского снесла с пути к победе защиту «Академии СКА» (Хабаровск). «Сахалин-2010» добился победы с ошеломительным счетом 8:1.

Хет-трик в этот триумф внес Ярослав Королев, по два гола забили Артём Аюгов и Кирилл Сурнин. На один гол пополнил свой лицевой счет Иван Купин.

На сегодняшний день «Сахалин-2010» занимает второе место. Сахалинцы набрали 12 очков в пяти матчах (четыре победы и поражение от «СКА-Хабаровск»).

Именно «СКА-Хабаровск» и возглавляет турнирную таблицу, имея 100-процентный результат (15 очков).

Победа за поражением

Островные футболисты сыграли очередные матчи первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей 2009 г.р. «Сахалин-2009» провел два матча в Хабаровске с переменным успехом.

Сначала сахалинская команда проиграла «СКА-Хабаровск» (1:5). Единственный гол в ее составе забил Максим Кладов.

Однако затем сахалинцы улучшили свои турнирные перспективы, переиграв хабаровский «Тайм» (1:0). Победный гол на счету Константина Нарайкина.