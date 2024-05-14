Сахалинец Андрей Лысенко – победитель международных соревнований по конкуру

Сахалинский спортсмен Андрей Лысенко стал обладателем золотой медали международных соревнований по конкуру «Кубок Победы», сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Состязания прошли в многофункциональном коневодческом центре «ОРИЕНТ» (Maxima Park) в подмосковном посёлке Некрасовский. Всадники выступали в маршрутах с высотами препятствий от 90 см до 140 см и разыгрывали медали во всероссийском и международном зачётах.

Андрей Лысенко выступал в паре с гнедым латвийским теплокровным жеребцом Априори в маршруте с препятствиями высотой 140 см и одержал победу, оторвавшись от ближайших соперников более, чем на четыре секунды.

– Маршрут прыгали по таблице C, или как его ещё называют «сбей-гони». Он нравится тем, что можно рисковать и активно двигаться. Если быстро едешь, даже с повалом ты можешь выиграть. Но удача на моей стороне, прыгал чисто и быстро. Плюс во время прохождения маршрута смог срезать один галоп и выполнил шесть вместо семи, – поделился подробностями Андрей.

На фестивале по плаванию “Плыву к мечте”

Сахалинцы успешно выступили на традиционном краевом фестивале по плаванию среди детей и молодёжи с ограниченными возможностями по здоровью “Плыву к мечте”. Соревнования проходили в Хабаровске.

– Четвертый год соревнования проводит благотворительный фонд “Филантропия”. У нас были достойные соперники, у всех отличная техника плавания. В этом году на фестиваль приехали порядка 130 ребят, – рассказала тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта и спортшколы по плаванию Южно-Сахалинска Оксана Новик.

Сахалинцы завоевали шесть золотых, две серебряных и две бронзовые медали.

Победителями в своих дисциплинах стали Алексей Гридяев (брасс, вольный стиль), Леонид Нанака (вольный стиль, на спине), Илья Соснин (брасс, вольный стиль).

По серебряной и бронзовой медали завоевали Елизавета Толстая (на спине, вольный стиль) и Илья Серебряков (на спине, вольный стиль) соответственно.

Островитяне завоевали медали чемпионата ДФО по боулингу

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по боулингу. Его участниками стали боулеры из Амурской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).

В личном зачете у мужчин страйкали 20 спортсменов. Среди них были три мастера спорта России и десять кандидатов в мастера.

Сначала прошел квалификационный этап, по итогам которого была определена восьмерка четвертьфиналистов.

В плей-офф пробились два островных боулера, и им в итоге удалось попасть на пьедестал почета.

Юрий Суворов в финале нанес поражение Владимиру Кумицкому из Владивостока, а Александр Ким в матче за третье место оказался мастеровитее Вадима Воронова из Благовещенска.

Таким образом, у Юрия Суворова – золотая медаль, у Александра Кима – бронзовая.

В парных соревнованиях сахалинцы не смогли протиснуться в полуфинал. Это упущение они полностью компенсировали в командных тройках, где забрали у соперников золотые и серебряные награды.

Чемпионами ДФО стали Юрий Суворов, Александр Ким и Евгений Пакулин. Серебро привезли на остров Дмитрий Порозин, Антон Иванов и Ким Де Ган.

Стартовал новый сезон

Четвертый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги отправился в путь. Участниками стали десять команд в двух возрастных группах, которых ждет двухкруговой турнир с матчами на своем и чужом поле.

По сравнению с прошлым годом количественные изменения можно считать мизерными. «Белогорец» из Белогорска не прошел аккредитацию и был вынужден покинуть проект, а Владивосток» теперь будут представлять не «КСШОР-Динамо», а «КСШОР» и «Динамо».

Кроме того, «РССШФ» из Якутска переименована в «СШФ-Якутия», а «СШОР № 2» из Комсомольска-на-Амуре называется «СШОР № 1».

Турнир начался 10 мая в Якутске, где хозяева поля пытались загнать в тупик уссурийский «Локомотив». Это у них не получилось. Юные «железнодорожники» возвращаются домой с шестью очками. Команда «Локомотива» U16 победила 4:2, а U18 – 2:1.

Островитяне стартовали в турнире домашними играми с «КСШОР». Соперник «СШ «Сахалин» является самым медаленосным среди всех участников ЮФЛ-ДВ. «КСШОР» – единственная команда, собравшая себе в коллекцию награды всех достоинств. Футболисты из столицы Приморья отобрали у соперников золото (2021 год), серебро (2022 год, U17) и бронзу (2023 год, U18).

Естественно, что и в этом году они ставят перед собой цель удержаться на скользком пьедестале почета.

В матче «младшаков» зафиксирована ничья -– 2:2.

В матче «старшаков» (U18) победил «КСШОР». Итог – 1:0 в ее пользу.